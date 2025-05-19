Из наиболее известных представителей грибного королевства большинство обывателей известен трюфель летний.

На законодательном уровне в России еще в 2023 году введен запрет на сбор грибов, находящихся в списке отечественной Красной книги. Об этом рассказали представители «АльфаСтрахования» в беседе с журналистами RT.

Как заявили сотрудники организации, всего в РФ 40 грибов, собирать которые запрещено. В данный перечень входят вешенка небродийская и трюфель летний, как и несколько десятков других представителей российского грибного царства.

Причем меры наказания дифференцируются в зависимости от тяжести содеянного. Если грибник сделал это «случайно», то планка штрафа начинается от 2500 рублей до 5000 рублей. За специальную грибную миссию наказание намного строже – до 4 лет принудительных работ, к которым прибавляется денежное взыскание до 4 млн. рублей.

Если нелегальный грибник решит выступить еще и в роли торговца вместе с остальными лицами, подобранными специально для такой деятельности, то каждому из них может грозить тюремное заключение до10 лет и штраф до 2 млн. рублей. Для тех грибников, которые в дополнение решили не только собрать ценнейшие грибы, но ещё на этом себя и разрекламировать, сфотографировав собственный «урожай» и разместив такие фото и видео в публичном доступе, могут угодить в тюремное заключение и заплатить большой штраф.

Для исключения таких деяний среди добропорядочных граждан последним необходимо придерживаться крайне простого правила: собирать лишь те грибы, которые им известны.