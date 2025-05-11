Ряд военных экспертов уверены, что возможности перспективного ПРО, созданного американскими специалистами, излишне преувеличены.

Баллистическая ракета хуситов, запущенная с сухопутной части Йемена, без проблем преодолела периметр охраняемый американским комплексом ПВО THAAD, считающийся зарубежными экспертами по противовоздушной обороне передовым средством перехвата воздушных угроз. По итогу ракета атаковала территорию Израиля, о чем написали журналисты The Times of Israel, получившие комментарий от анонимного военного местных ВС.

Информатор рассказал, что это не первый случай, когда зенитный перспективный боеприпас промахнулся: 4 мая кинетический перехватчик не перехватил ракету хуситов, о чем проинформировали корреспонденты сетевого издания Ynet. В тот день и местная система ПВО Arrow не смогла сбить ракету, что позволило йеменским повстанцам повредить периметр воздушной гавани имени Бен Гуриона в столице еврейского государства.

О том, что в направлении Израиля движется скоростной боеприпас, сообщили представители ЦАХАЛ в полпятого по Москве. Спустя время зазвучала воздушная тревога.

Как пояснили еврейские репортёры, хуситы используют ракеты Ирана.









Отметим, что движение хуситов объявило солидарность с движением ХАМАС, как только 7 октября активисты последнего атаковали Израиль, после чего Тель-Авив ответил военной операцией на территории Сектора Газа. Именно с этого времени хуситы регулярно запускают по территории Израиля и по кораблям, перемещающимся в водах Красного моря, баллистические и крылатые ракеты.

О том, что для уплотнения защиты от воздушных угроз Израиль получит комплекс THAAD и в качестве специалистов ПВО американских военных, рассказали в октябре прошлого года вашингтонские чиновники.

Известно, что Соединенные Штаты помещали THAAD на землях еврейского государства в 2019 и в 2023 годах. Месяц назад в Израиле размещались 7 батарей комплекса с шестью ПУ в каждой. Получил ЦАХАЛ и 48 зенитных боеприпасов для системы. Всего для эксплуатации последней необходимо 95 военных специалистов. Ракеты комплекса могут уничтожать цели на дальностях до 200 км.