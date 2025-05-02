Это не первая новость, характеризующая Украину как полигон международного масштаба для окончательной утилизации устаревшей военной техники, собранной со всего мира.

Украина получит непригодные для полётов легкие истребители F-16. Такие самолёты американские военные изъяли со свалки, расположенной на действующей воздушной базе Девис-Монтен, находящейся в штате Аризона. Об этом рассказывается в свежей публикации журналистов сетевого издания The War Zone.

По сведениям иностранных репортёров, передаваемые F-16 являются списанными лётными единицами и их дальнейшая эксплуатация при всём желании попросту невозможна, как и на 100% невероятна их починка, даже при помощи высококвалифицированных зарубежных техников.

Сами истребители больше напоминают безжизненные остовы, так как в них нет критически важных лётных агрегатов – двигателя и радара. Поэтому все восстановительные работы над такими корпусами бессмысленны.









О том, что F-16 украинские авиаторы получат прямо с «погоста американских самолётов», доказали фотографии, размещенные в Сети. Так на таких снимках обыватели насчитали как минимум три F-16, которые логистические специалисты загружали в транспортный самолёт Ан-124, приписанный Украине. Этот самолёт запечатлели в крупном аэропорту Тусон.

Американские репортёры добавили деталей, указав что транспортник зарегистрирован под номером UR-82027, совершил приземление в местном аэропорту Тусон 25 апреля, а уже на следующий день, загруженный, отправился в польскую воздушную гавань Жешув-Ясенка.

Корреспонденты американского издания опросили авиационных экспертов. Такая беседа позволила установить, какие именно версии истребителей получит Украина. Эти самолёты в своей службе находились в составе сил противовоздушной обороны, входящих в национальную гвардию.