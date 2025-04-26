Процесс, по данным отечественной прессы, идёт довольно успешно.

Американская коммерческая организация McDonalds отправила заявку на регистрацию собственного товарного знака в РФ. Соответствующие сведения российские журналисты обнаружили в ходе изучения актуальной базы Роспатента.Такая заявка была направлена в отечественное государственное ведомство 28 декабря 2024 года. Макдональдс подал обращение с заявками на товарные знаки и знаки обслуживания.

По данным портала Ура.ру, зарубежная компания плотно контактирует с Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ, ожидая ответа на собственное письмо, где перечислены товары и услуги, которые будут продаваться в России.





На 26 апреля заявка Макдональдса находится в ведомстве на рассмотрении и имеет повышенные шансы на изучение российских чиновников и последующее одобрение. Тем более зарубежные аналитики, отличающиеся высоким уровнем предвидения, не стали отказываться от права собственности на ключевые бренды организации в РФ.

Одновременно американские специалисты захотели зарегистрировать товарный знак на государственном языке, что означает оперативный мониторинг со стороны юристов компании свежего отечественного законодательства. И по сведениям главной управляющей «Онлайн Патента» Алины Акиншиной, в России Макдональдс будет заниматься изготовлением и продажей еды, а также осуществлять запуск собственных ресторанов.