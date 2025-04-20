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Эксперт Адамушкина рассказала как сэкономить на покупке ж/д билетов в России
Билеты можно купить дешевле, если знать несколько определенных советов.

   Есть несколько способов приобрести железнодорожный билет дешевле, если выполнить несколько несложных действий. О том, как приобретение права на проезд через ж/д транспорт позволяет сэкономить посредством более бдительного отношения к бронированию и повышенной осведомленности о действующих льготах, рассказала генеральный управляющий агентства «Дотур» Олеся Адамушкина. Руководительница туристической фирмы считает, что сделать стоимость железнодорожных путешествий можно сделать ниже, если выполнить покупку билетов в определенное время, как и отказаться от необязательных услуг.

   Так лучшее время для брони – это вторые или третьи сутки после начала продаж: в это время есть свободные места, а первоначальная стоимость билетов стала ниже. Узнали журналисты RT и другой способ железнодорожной экономии: более внимательное изучение предложения с желанием отказаться от не слишком необходимых опций – смс-уведомлений и страховки. Такие пункты можно убрать при приобретении билета или в рамках взаимодействия с интерфейсом портала посредством ЛК, либо изменением стартовых параметров через приложение. Исключая ненужные опции стоимость проезда должна стать меньше. А если оформить заявление на возврат средств в страховую компанию, то можно получить компенсацию «за неиспользованную страховку».



   Есть и третье решение для повышенной экономии: так с прошлого месяца для путешествующих граждан возрастом от 10 до 18 лет есть скидка для поездок в транспорте дальнего следования: её можно получить показав паспорт или свидетельство о рождении. Если возраст ребенка меньше 5 лет, то его можно провезти бесплатно – при отсутствии отдельного места.

   Ощутимые скидки предлагаются и для людей с ограниченными возможностями и их опекунов, как и гражданам пенсионного возраста и многодетным семьям. Есть своя выгода и для жителей РФ, перемещающихся на пассажирских поездах регулярно – им стоит стать участниками бонусных проектов или обратиться к применению скидочных решений и акций.

   Для более точного мониторинга перед покупкой крайне желательно обратиться за информацией к сетевым ресурсам РЖД и региональным компаниям.

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#ржд #советы #железная дорога #железнодорожный транспорт #железнодорожное путешествие #как сэкономить на покупке билетов #советы пассажирам
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