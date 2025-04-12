Как пояснил редактор, чиновники опасаются, что ответные меры могут значительно ударить по корпорации Apple и покупателям её продукции в США.

Чиновники вашингтонской администрации, руководимой представителем Республиканской партии США, согласились вывести зарубежную электронную продукцию из-под внешнеэкономических тарифных ограничений. Такой информацией обладает штатный обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

В публикации, размещенной на личной странице в соцсети, иностранный журналист рассказал, что команда Дональда Трампа убрала из ограничительных пошлин сотовые телефоны, персональные компьютеры и другую электронику, тем самым убрав их из списка взаимных пошлин. Такие данные Гурман указал в новостной заметке социальной сети Икс.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Как пояснил редактор, чиновники опасаются, что ответные меры могут значительно ударить по корпорации Apple и покупателям её продукции в США. Именно поэтому встречные тарифы официального Пекина составляют «всего лишь» 125 процентных пунктов, хотя могли быть и больше, чем указанные цифры.

О том, что со стороны КНР последовали ответные пошлины на импорт американской продукции в 125%, рассказывалось ранее. И как писали отечественные медиа, КНР отказалась уступать Штатам в торговых вопросах.