Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Economist: Жители одного из островов на Аляске начали учить русский язык
У части островных жителей имеются родственники в РФ, но это не основная причина изучения "великого и могучего".

   Постоянные жители островной территории, имеющей собственное название остров Крузенштерна или альтернативное – Малый Диомид, приступили к освоению иностранного языка. Но весь интерес истории в том, что зарубежный язык, который срочно принялись изучать островитяне, – это русский язык. По данным источников газеты Economist, русский язык понадобился жителям острова на случай, если РФ когда-нибудь установит контроль над этим сухопутным участком, расположенном в море. 

   Сам остров Крузенштерна находится всего в 4 километрах от острова Ратманова. Последний как раз и принадлежит России. И хотя острова находятся в относительной близости друг от друга, что даёт зимой легкую возможность путешествовать друг к другу в гости по крепко замерзшему льду, жители соседних островов этой возможностью не пользуются. 

   Как пояснили респонденты, у части островных обитателей есть прямые родственные связи с РФ. С российскими родственниками американские жители общаются посредством соцсетей.

   И, как утверждается в публикации, часть жителей американской территории очень резко стали учить русский, предполагая, что есть шанс, что в ближайшем или отдалённом будущем остров перейдет под контроль РФ. Правда, почему так произойдет, местные жители точную причину указать не могут.

   Но часть местных граждан, наоборот, осуждает тех, кто учит русский. Так, даже включение русской музыки может спровоцировать словесную критику, а некоторые из аборигенов могут даже пожаловаться американским военным, если услышат русские песни. 

   Но самая главная проблема на апрель 2025 года, что для жителей Малого Диомида, что для жителей Большого Диомида (остров Ратманова), это невозможность взаимных поездок в гости друг к другу.

#инопресса #аляска #малый диомид #остров ратманова
Источник: economist.com
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выходец из РФ обвиняется в краже секретных данных, позволяющих создать полноценный 28-нм литограф
8
AMD назвала несовместимость памяти причиной выхода из строя процессоров X3D и предложила решение
33
Астронавты миссии SpaceX Fram2 начали испытывать симптомы космической болезни
+
OnePlus 13T показал рекордные 3 миллиона баллов в тесте AnTuTu
+
На одном из самых сложных участков БАМа завершено строительство второго пути
+
В Firefox 137 появились группы вкладок и поддержка математических вычислений в адресной строке
+
Vivo X200 Ultra показал снимки с 200 Мп телефото камеры с зумом до 30х
1
AMD анонсирует Radeon RX 9070 GRE как альтернативу дорогим моделям
5
AMD посоветовала обновить BIOS материнской платы в случае возникновения проблем с Ryzen 7 9800X3D
1
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
3
Обнаружена Radeon RX 9070 XT с дефектным графическим процессором
11
В Windows 11 обнаружен новый простой способ обхода учетной записи Microsoft
1
На сайте Lenovo обнаружили информацию о компьютерах с RTX 5060 и 5060 Ti
+
На поверхности GPU PowerColor RX 9070 XT обнаружили серьезные дефекты
2
Мобильная GeForce RTX 5080 всего на 15% отстает от RTX 5090
+
Наушники Sony WH-1000XM6, возможно, выйдут уже в мае с тремя цветовыми вариантами
+
Casio G-Shock MTG-B4000 могут выйти в июне 2025 года по цене около 1200 долларов
+
Tesla Cybertruck после замены отваливающейся накладки стойки кузова стал выглядеть хуже прежнего
1
Samsung переносит выпуск Galaxy S25 Edge на май–июнь 2025 года для пересмотра стратегии
+
Интернет заполонили ИИ-изображения бесплатного генератора ChatGPT
+

Популярные статьи

Краткий обзор игр на движке CryEngine
16
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
9
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
55
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
18
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
2
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
24
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
2
Как и какой автомобильный видеорегистратор купить в 2025 году - подробный гайд
3
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
5

Сейчас обсуждают

3JIbIDEHb
20:29
Кто о чем, а журна... листы про свое "0йФоН ОпаСнОСтЕ!!1!11!!"
Стоимость акций NVIDIA и Apple снизилась после введения новых тарифов США на импорт
ebatoryi
20:22
говорят до июля 2025г проживёт сша.Из богатства в бедность и там выйдут-там совершенно не знакомы с бычками в трёхлитровых банках и с пустыми прилавками.
Стоимость акций NVIDIA и Apple снизилась после введения новых тарифов США на импорт
Pilat2009
20:22
Выстрелили себе в ногу.В конечном то итоге заплатит население.Если посмотреть внимательно,что импортирует США из Китая и что Китай из США? Экспорт из КНР в США в прошлом году увеличился на 4,9%, до $5...
Пекин объявил о введении пошлин в размере 34% на все товары из Соединенных Штатов
ЧatoБoт
20:21
Шеша, сядь на бутылку и не отсвечивай, когда люди разговаривают.
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
ЧatoБoт
20:20
На, заправляйся, кастрюля:
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
Дато Нижегородский
20:19
Тебе дупа
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
Chihonya
20:19
Адекватная статья.
Рекомендованная цена на GeForce RTX 5060 Ti может составить $499 за 16 ГБ и $399 за 8 ГБ
ЧatoБoт
20:18
Каклы, вам - дупа, бо Трумп не прийдэ и порядок не наведе. 3,14здабол он рыжий, и не более того.
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
Кобиджон Исмаилов
20:16
Всебывам цапцарап
В Firefox 137 появились группы вкладок и поддержка математических вычислений в адресной строке
ЧatoБoт
20:15
Наш Бордюрыч жжёт.
Восьмиядерные процессоры чаще всего упоминаются в отчётах CPU-Z за первый квартал 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем