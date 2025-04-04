У части островных жителей имеются родственники в РФ, но это не основная причина изучения "великого и могучего".

Постоянные жители островной территории, имеющей собственное название остров Крузенштерна или альтернативное – Малый Диомид, приступили к освоению иностранного языка. Но весь интерес истории в том, что зарубежный язык, который срочно принялись изучать островитяне, – это русский язык. По данным источников газеты Economist, русский язык понадобился жителям острова на случай, если РФ когда-нибудь установит контроль над этим сухопутным участком, расположенном в море.

Сам остров Крузенштерна находится всего в 4 километрах от острова Ратманова. Последний как раз и принадлежит России. И хотя острова находятся в относительной близости друг от друга, что даёт зимой легкую возможность путешествовать друг к другу в гости по крепко замерзшему льду, жители соседних островов этой возможностью не пользуются.

Как пояснили респонденты, у части островных обитателей есть прямые родственные связи с РФ. С российскими родственниками американские жители общаются посредством соцсетей.

И, как утверждается в публикации, часть жителей американской территории очень резко стали учить русский, предполагая, что есть шанс, что в ближайшем или отдалённом будущем остров перейдет под контроль РФ. Правда, почему так произойдет, местные жители точную причину указать не могут.

Но часть местных граждан, наоборот, осуждает тех, кто учит русский. Так, даже включение русской музыки может спровоцировать словесную критику, а некоторые из аборигенов могут даже пожаловаться американским военным, если услышат русские песни.

Но самая главная проблема на апрель 2025 года, что для жителей Малого Диомида, что для жителей Большого Диомида (остров Ратманова), это невозможность взаимных поездок в гости друг к другу.