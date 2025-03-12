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Madarator
Аферисты стали использовать самозапрет на кредиты для доступа к банковским счетам россиян
Мошенническая мысль не стоит на месте и преступники пытаются держать руку на пульсе развития событий, придумывая всё новые и новые преступные схемы.

   Кибермошенники внедрили в новые способы обмана российских граждан, используя как предлог свежий законопроект, позволяющий оформить самозапрет на кредитные действия. Об актуальных уловках аферистов рассказывается в актуальной публикации журналистов «Известий», получивших соответствующий комментарий от экспертов по сетевой безопасности Ассоциации развития финграмотности.

   По словам аналитиков организации, киберпреступники в телефонном разговоре с потенциальными жертвами представляются персоналом портала «Госуслуг». И в исходящем телефонном разговоре указывают, что установленный запрет на кредитные действия не активен, так как выполнен ошибочно. Для исправления «недочета» предлагается сделать одно единственное действие: перейти по предоставленной «сотрудниками» ссылке и «активировать» опцию на самозапрет кредитов. На самом деле выполнив поручение лжесотрудников «Госуслуг», человек переходит на фишинговый сетевой ресурс. Сам мошеннический сайт похож внешним интерфейсом на «Госуслуги», после чего бдительность потенциальной жертвы усыпляется и она вводит реальные данные, которые напрямую сохраняются у кибермошенников.



   Дальше аферисты, используя данные для авторизации от «Госуслуг», входят в банковское приложение с открытым доступом к финансовому счёту.

   Отметим, что опция по защите от мошеннических действий с взятием кредитов и займов в личном профиле на «Госуслугах» стала доступной с 1 марта 2025 года. Нововведение признано защитить людей с низкой финансовой грамотностью от потенциальных противоправных действий со стороны всевозможных кибермошенников, пользовавшихся ранее активно такой возможностью обмануть с целью оформлению кредита.

   Интересные цифры: за 12 дней действия новой поправки, уже как минимум 3,6 млн. российских граждан запретили на «Госуслугах» брать себе займы и кредиты. Причем значимая часть россиян выбрала «усиленный режим» – то есть полный запрет на кредиты и займы. А некоторые из людей уже успели как установить самозапрет, так и разблокировать его.



   По словам сетевого аналитика и эксперта фирмы «Газинформсервис» Марины Пробетс, тотальной необходимости в использовании новой поправки абсолютно всеми гражданами РФ нет. По той простой причине, что если вы на постоянной основе и вполне вдумчиво задействуете кредитные механизмы и их опции и не склонны к принятию импульсивных решений, как и знаете всё о своём финансовом счете, что подразумевает повышенную финансовую грамотность, то самозапрет не является строго необходимым действием.

#госуслуги #цифровая безопасность #госуслуги рф #цифровая гигиена #самозапрет #самозапрет на кредиты и займы #схемы обмана с госуслугами #финграмотность
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