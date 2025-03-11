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Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить

Рассмотрим как стандартные способы хранения цифровых данных, как и довольно экзотические.
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    В свете недавних событий, когда американская компания Warner Bros. рассказала о проблемах с собственными DVD-дисками, созданных от 16 и до 18 лет назад, мы узнаем, как можно хранить цифровые данные иначе и насколько долго. Но сначала вспомним недавнюю историю с WB. Так обещания специалистов Sony, что при выборе оптических дисков, как способа хранения информации, что сохраненные данные можно будет считать и через 30 лет и через 100, оказались в массе своей невыполнимыми. Тем более создать идеальные условия хранения с постоянной влажностью, температурой и освещением довольно трудно. Как и не стоит выкидывать из головы отсутствие производственного брака в партиях дисков. Именно такие болванки среди своих коллекций обнаружили частные владельцы дисков от Warner Bros. Home Entertainment. Как оказалось, диски, производство которых было в период 2006 по 2008 годы, к 2025 году в некоторой своей части оказались неработоспособны, как и не осталось больше копий таких носителей. Почему так произошло?


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   Старение дисков является вполне обыденным явлением для CD, DVD или иных носителей с использованием светочувствительного слоя. Подвержены такие типы хранения данных и классическому механическому повреждению в виде царапин и сколов, как и банальному окислению верхнего слоя. Последнее может произойти как под влиянием прямых солнечных лучей, так и в случае образования окислов серы. После поверхность диска нечитаема либо полностью, либо частично. Соответственно та часть цифровой информации, которую удалось скопировать, будет с повреждениями или вообще перестанет воспроизводиться.

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   Что интересно, ранняя деградация цифровой продукции Warner Bros., записанной на DVD, не стала сюрпризом для экспертов по долговременному хранению цифровой информации, потому что коммерческая реклама якобы о 30-100 летнем хранении данных не соответствует действительности.

   Что делать? Напрашивается вывод о записи важных данных на другие типы носителей: HDD или SSD, причем первый вариант предпочтительней хотя бы из-за более высокой вероятности вернуть данные в случае простой поломки. Данные, потерянные в случае краха SSD, вернуть по ряду причин невероятно трудно. А так как тематика статьи иная, то рассмотрим «экзотику» в мире хранения цифровых данных.


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   Так создатели дисков M-Disc, работающие в компании Millenniata, заверяют, что их технология записи, когда данные записываются на поверхность из минеральной структуры, позволяет хранить «нули и единицы» на срок около 1000 лет. Всё потому что в отличие от обычных CD и DVD, М-Диски не боятся угроз, которые преследуют оптические носители. И хотя в известной Verbatim осознавая, что алюминиевый или серебряный сплав, используемый в обычных болванках можно заменить на золото или соединение серебра с золотом, что точно улучшит качество диска, всё равно классические проблемы, такие как мощные пучки дневного солнечного света, повышенная влажность и температура, никуда не исчезнут, изнашивая красящий слой.  


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   А вот в M-Disc нет никакого дела до состояния красителя, так как данные хранятся в слое, состоящем из неорганики. Именно сплав оксидов кремния и углерода позволяет надеяться на повышенную стойкость информации. Правда тут всплывают относительные минусы технологии: для плавления неорганического вещества нужен более мощный лазерный излучатель, как и меньшая скорость записи, доходящая лишь до 4-кратной. После чего данные хранятся без необходимости использовать светоотражающую поверхность.

   Отметим, что специалисты ресурса ichip решили проверить технологию, сравнив M-Disc и оптические накопители от Sony и премиальную линейку DVD-дисков от Verbatim под наименованием Archival Grade. В качестве испытательного стенда использовался ультрафиолетовый бокс. После окончания 3-суточного теста диски японской корпорации все вышли из строя, Вербатим показали 300% рост ошибок чтения. M-Disc показали 100% считываемость.


Результаты теста


   Иной тест провели сотрудники ВМФ Соединенных Штатов. Так на DVD и M-Disc в течение суток воздействовали температурой в 85 градусов по Цельсию в боксе с влажностью в 85 процентных пунктов. По итогу DVD-диски перестали работать, а вот M-Disc хотя не вышли из строя, но начали демонстрировать ошибки считывания.



   Стеклянный мастер-диск. Именно такую продукцию, как способ надёжного и долговечного хранения цифровой информации, предлагает немецкая фирма Syylex. По своей выносливости и стойкости данный образец превышает аналогичные характеристики M-Disc. Последний хоть и имеет защитный поликарбонатный слой, сберегающий активную поверхность с хранящимися данными, имеет уязвимость к заметным перепадам температур продолжительного характера. Поэтому заявляемый срок доступности данных в 1000 лет и тут кажется сомнительным.


Результаты теста


   А вот решение в виде стеклянного мастер-диска, как бы это не звучало на первый взгляд удивительно, способно противостоять природным катаклизмам, высокотемпературному воздействию и излучению. Его стойкость находится на уровне боросиликатного слоя производства компании Duran. Урон такому стеклу не может причинить ни открытый космос ни излучение Солнца. Справиться лишь могут кислоты и щелочи, нагретые свыше 100 градусов по шкале Цельсия, либо нагревание свыше 700 °C. И тут возникает существенный минус: записать такой «диск» в квартире не получится. Для этого необходимо особое оборудование. Причем время сборки диска на момент 2012 года было от 5 до 10 суток, как и цена в 150 евро. Из других плюсов решения: диск довольно трудно разбить и он легко читается на большинстве серийных DVD устройств чтения.

   В рамках тестирования такого носителя, проведенного экспертами организации Laboratoire national de metrologie et d’essais, на обычные диски воздействовали 90-градусной температурой и влажностью около 85%, выяснилось, что обычные DVD-болванки спустя две недели такого испытания все вышли из строя. Диски, записанные на бытовом компьютере, перестали быть читаемыми ещё раньше. А вот диск из стекла даже спустя 1500 часов показал идеальное считывание данных.

Выводы

   На дворе 2025 год и практически нет на рынке готовых ноутбуков и ПК, в которых DVD-привод идёт в комплекте. В качестве решения на такой вызов можно купить внешний привод для чтения\записи дисков. Но как мы убедились, обещанные производителями сроки в «100 лет» не являются реалистичными, как и возможность обычному российскому жителю приобрести M-Disc или GlassMasterDisc. Остаётся лишь «классический» способ доверять свои архиважные данные не одному способу хранения информации, а сразу нескольким. Например, организовать массив жестких дисков уровня RAID 1. Напомним, что в таком массиве два диска повторяют друг друга, храня идентичные данные. И если один HDD окажется поврежденным, то цельные данные останутся на другом. Разумеется, что информацию нужно дублировать параллельно и иным способом: загрузить данные в облако, где шифрованные «нули и единицы» дублируются. Ещё лучше, если ваши важные данные будут храниться не только онлайн и офлайн, но и дублироваться в обоих режимах. То есть хранить массив дисков в двух разных локациях, как и на разных облачных сервисах. Хотя всё это не даёт 100% гарантии, но зримо повышает шанс остаться с любимыми фото, видеоданными и иной цифровой информацией.  

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Теги

sony warner bros verbatim оптические диски носители информации хранение информации glassmasterdisc m-disc millenniata
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Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
Nvidia&Intel Hater
00:29
я на тебя с десяток уже жалоб отправил .ты идиот.по ай пи банить .я не могу,ты реальный шизоид.у меня ай пи динамический .пыль глотать усрешься
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