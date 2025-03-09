«Они сворачиваются, как молоко»: DVD-диски WB 2006–2008 годов "умирают" в своих коробках.

Несмотря на то, что цифровые версии фильмов превзошли по популярности фильмы на физических носителях, у любителей кино по-прежнему есть множество причин хранить и даже продолжать покупать DVD-диски. Так, коллекционеры могут быть уверены, что они всегда смогут воспроизвести свои любимые фильмы, если будут бережно обращаться с дисками. По крайней мере, так думали раньше.

Оказывается, если в вашей коллекции DVD есть фильмы, выпущенные Warner Bros, вы можете открыть коробку и обнаружить, что DVD-диск попросту испортился.

Некоторые пользователи столкнулись с тем, что не смогли воспроизвести старые фильмы, выпущенные на дисках в период с 2006 по 2008 год. Не помогла и замена проигрывателя. Этот случай вызвал тревогу в сети, потому что многие классические фильмы и сериалы попросту недоступны в цифровом формате.

При правильном уходе DVD-диски должны служить от 30 до 100 лет. Оказалось, что проблемы, с которыми столкнулись коллекционеры и любители, были вызваны не DVD-плеером или плохим уходом за DVD-дисками, а экономией на производстве.

Warner Bros уже подтвердила многочисленные жалобы на DVD-диски, выпущенные с 2006 по 2008 год. В заявлении говорится: Компания Warner Bros. Home Entertainment осведомлена о потенциальных проблемах, связанных с некоторыми DVD-дисками, выпущенными в период с 2006 по 2008 год, и активно работает с потребителями над заменой дефектных дисков.