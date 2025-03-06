Появление на заводе УАЗа промышленного 3D-принтера и роботизированных комплексов является компанией по модернизации производственных мощностей ульяновской компании..

На производстве УАЗ инженеры автомобильной компании смонтировали и ввели в эксплуатацию 3D-принтер промышленного класса. Передовое оборудование необходимо для изготовления деталей интерьера и шасси для новой версии «Патриота». О свежих новостях с производственной площадки отечественного флагмана по выпуску внедорожников проинформировал официальный представитель «УАЗ-Техинструмент».

По предположению журналистов «РГ», появление 3D-принтера на УАЗе связано с широкой компанией по улучшению производственной площадки Ульяновского автозавода. В рамках данного мероприятия специалисты привезли на завод комплексы из роботов, необходимые для автоматизированной покраски и процедур по завальцовке дверных каркасов.









По косвенным данным новая версия УАЗ «Патриот» должна появиться в конце 2025 года. Дизайнеры компании освежили внешние обводы машины, поработали над интерьером салона. Машина получит новый двигатель объемом два литра, работающий с 6-ступенчатой механикой. На март 2025 дизельный мотор отправлен на производственные испытания, где должен подтвердить заявленные конструкторами эксплуатационные характеристики.

Напомним, что Patriot «вырос» из модели Симбир, начав сходить с конвейера в далеком 2005 году. Через год конструкторы УАЗа добавили в машину антиблокировочную систему тормозов – первые среди производителей отечественных машин.





Предшественник УАЗ Патриот – УАЗ Симбир





После для повышения комфорта водителя и пассажиров в авто установили кондиционер. Дальше производственники освоили выпуск сразу трех разновидностей «Патриота»: Пикапа, Карго и Спорта. Последняя подверсия обладала укороченной колёсной базой, но популярностью не пользовалась и её выпуск быстро прекратили. В качестве процедуры по имптортозамещению Патриот, комплектовавшийся изначально дизельным мотором от итальянской компании Iveco, получил от российских двигателестроителей силовую установку ЗМЗ-514. На рубеже между 2013 и 2014 годами конструкторы интегрировали в машину раздаточную коробку производства Южной Кореи. Обновили в улучшенном внедорожнике ABS, провели рестайлинг и оснастили музыкальной системой. В 2015 машину подвергли мелким изменениям.