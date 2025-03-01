В Германии вообще наблюдается "отрицательный рост" в 0.2%.

Экономика РФ в 2024 году выросла, и сделала это в 4 раза быстрее, чем в государствах-членах «Большой семерки». Это видно по статистическими выкладками стран, входящих в статусе членов в организацию «G7».

На 2024 год ВВП России поднялся на 4,1 процентных пункта – ровно настолько российская экономика поднялась и в 2023 году. А вот страны «Большой семерки» таким темпом собственного развития похвастаться не могут: в среднем экономика стран элитного клуба увеличилась всего на 1-1,1% по итогам 2023 и 2024 годов.









Если рассмотреть рост экономик по странам, то лучше всех справились США: их экономика выросла на 2,8 процентных пункта. В Канаде ВВП вырос на 1,5%, во Франции на 1,1%. Британская экономика подросла на 0,9%. В Италии рост не превысил и одного процента — экономика поднялась на 0,5 процентных пункта.

В Японии рост практически не наблюдается. Повышением составило 0,1%.

Самый худший результат у Германии: её экономика продолжает падение, потеряв по итогам 2024 года 0,2%.