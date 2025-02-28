Французский лидер известен всему миру своей непоследовательностью по многим важным вопросам.

Общенациональный руководитель французской республики Эмманюэль Макрон очень хочет стать самой главной политической фигурой на территории европейского континента, но все такие усилия со стороны французского президента оказались безрезультатными. О чем собственных читателей проинформировала газета RND.

По данным сетевого новостного ресурса, Макрон на протяжении нескольких лет хочет уговорить высших правителей ЕС стать более автономными на стратегическом уровне, подразумевая под этим существенную долю независимости на направлениях безопасности и обороны.

Макрон предложил оформить всю территорию Европы в «ядерный зонтик», тем самым улучшив положение Франции из-за чувствительно большого объема госдолга и одновременно добиться финансирования на обновление собственного высокотехнологичного вооружения.









Макрон хочет показать себя как флагман, без которого Европе будет сложно обойтись. Но все его реальные дела и слова слишком недостаточны для такой роли. Так во время визита в Вашингтон в начале недели Макрон поддержал Трампа, но в своей речи позволил не согласиться с заявлениями американского президента.

И как бы Макрон не хотел, высшие политики США всё равно его не слушают и совершают внешнеполитические действия без оглядки на Францию. Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату, не хотят видеть Украину в НАТО. Да и Трамп по-прежнему хочет ввести против ЕС 25% заградительные тарифы, чего так не хочет Макрон.

Напоследок журналисты портала обвинили французского лидера в непоследовательности позиций.