Если сокращения продолжатся, то США потеряют институциональные знания в области климата.

Действующая команда Дональда Трампа оставила без работы сотни сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований. Именно это агентство занято работами по изучению климата и его изменений, напрямую курируемое американским министерством торговли, о чем пишет The Guardian.

Вчера персонал министерства торговли прислал имейлы специалистам NOAA, где было указано, что в услугах данных конкретных индивидов министерство больше не нуждается.

Аналогичную проблему получили чиновники иных правительственных американских ведомств, попав под процедуру завидных по объемам сокращений за последние несколько суток.

Причем акцент в действиях по увольнению в большинстве своем распространяется на лиц с испытательным сроком – а это в большей части сотрудники агентства, имеющие большой опыт работы, начиная от 10 лет, получившие новые назначения.





Прогнозы погоды специалист Джефф Лайонс, работающий на канале WFIE-TV 14News, ввел со своей кошкой, из-за чего стал очень популярен за пределами своей работы.









Как пояснил специалист, побеседовавший с газетой на условиях анонимности, масштабные увольнения в NOAA грозят потерями Америке десятилетий накопленного опыта и утери самых настоящих институциональных знаний.

С целью недопустимости действий против сотрудников агентства высказались с нотами поддержки представители некоммерческого общества «Союз обеспокоенных ученых», выслав письмо с подписями порядка 2500 научных работников. Ученые потребовали от руководства NOAA не уменьшать финансирование и количество действующих работников государственной организации.