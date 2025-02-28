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Сотни сотрудников климатического агентства США попали под сокращение
Если сокращения продолжатся, то США потеряют институциональные знания в области климата.

   Действующая команда Дональда Трампа оставила без работы сотни сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований. Именно это агентство занято работами по изучению климата и его изменений, напрямую курируемое американским министерством торговли, о чем пишет The Guardian.

   Вчера персонал министерства торговли прислал имейлы специалистам NOAA, где было указано, что в услугах данных конкретных индивидов министерство больше не нуждается.

   Аналогичную проблему получили чиновники иных правительственных американских ведомств, попав под процедуру завидных по объемам сокращений за последние несколько суток.

   Причем акцент в действиях по увольнению в большинстве своем распространяется на лиц с испытательным сроком – а это в большей части сотрудники агентства, имеющие большой опыт работы, начиная от 10 лет, получившие новые назначения.


Прогнозы погоды специалист Джефф Лайонс, работающий на канале WFIE-TV 14News, ввел со своей кошкой, из-за чего стал очень популярен за пределами своей работы.



   Как пояснил специалист, побеседовавший с газетой на условиях анонимности, масштабные увольнения в NOAA грозят потерями Америке десятилетий накопленного опыта и утери самых настоящих институциональных знаний.

   С целью недопустимости действий против сотрудников агентства высказались с нотами поддержки представители некоммерческого общества «Союз обеспокоенных ученых», выслав письмо с подписями порядка 2500 научных работников. Ученые потребовали от руководства NOAA не уменьшать финансирование и количество действующих работников государственной организации.

#сокращение персонала #сокращение штата сотрудников #сокращение сотрудников #noaa #сокращение чиновников в сша #национальное управление океанических и атмосферных исследований
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