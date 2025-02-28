Готовы то готовы, но без гарантий Вашингтона слова Стармера всегда будут только словами.

У Британии есть желание направить вооруженные силы в рамках наземной миссии и использовать авиацию в рамках воздушной операции – всё для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине. Такой информацией поделился действующий британский премьер Кир Стармер на выступлении перед журналистами в Белом доме сразу после разговоров за закрытыми дверями с руководителем Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Рассказал Стармер и о желании проявить активность в направлении привлечения в деятельность иных стран-союзников, желая поскорей установить долгосрочный мир на Украине.









Так же глава британского правительства пообещал Киеву выделить куда больше военной поддержки, чем это было ранее. Лондон постарается взять на себя куда больше усилий и действий в плане обеспечения Украины по линии безопасности.

Тем временем, если следовать словам более ранних публикаций, Франция и Великобритания не хотят участвовать в миротворческой деятельности на Украине без военно-технической поддержки Североамериканского государства, предусмотрительно понимая, что их собственных военных усилий будет явно недостаточно в случае некоторых экстренных ситуаций.