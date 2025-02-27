Для его производства достаточно отечественного сырья.

Отечественные специалисты смогли вывести подсолнечник с особыми свойствами. Данная культура получила высокое содержание стеариновой кислоты, о чем проинформировали в Министерстве сельского хозяйства. В краткосрочный период на российских пищевых заводах запустят массовый процесс изготовления подсолнечного масла с повышенным содержанием стеарина. Именно этот продукт и станет заменой пальмовому маслу.

Согласно пресс-релизу, особый подсолнечник смогли вырастить ученые сотрудники ВНИИ института масличных культур имени В.С. Пустовойта.

Пищевое изобретение необходимо для замены зарубежного пальмового масла. Измененное подсолнечное масло пригодится для приготовления косметики и кондитерских изделий.

В случае масштабируемости производства продукта с новыми свойствами необходимость в иностранном пальмовом масле исчезнет.

Дополнительно отметим, что классическое подсолнечное масло полезнее пальмового, так как действует природным уменьшителем вредного холестерина, питая ткани, систему кровообращения и предупреждая появление атеросклероза в организме человека.









Так, гибрид подсолнечника содержит 13% стеариновой кислоты и спустя сутки затвердевает, если температура вещества +5 градусов по Цельсию.

В новом масле высокий порог олеиновой кислоты — 75%. Именно олеиновая кислота придаёт оливковому маслу полезные диетические свойства.

И ещё один плюс новейшего масла: оно хранится дольше, как и продукты, в состав которых входит подсолнечное масло с высоким содержанием стеариновой кислоты.

По мнению отраслевых аналитиков с новым открытием Россия может занять первое место по производству подсолнечного масла в мире.