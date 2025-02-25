Официальный Париж может говорить много, но всё как обычно решают где-то за океаном.

Франция хочет помочь Германии с обеспечением «ядерного щита», перебазировав часть собственных истребителей, вооруженных управляемыми боеприпасами, оснащенными ядерной боевой частью. Такая публикация вышла из-под пера иностранных журналистов The Telegraph.

В журналистском материале ставится особенный акцент на том, что Елисейский дворец потенциально готов к такому шагу в случае, если Вашингтон решит перебазировать собственные ВС с Европейского континента. После беседы с осведомленными источниками репортёры The Telegraph пришли к выводу, что довольно просто технически отправить французские боевые единицы авиационного типа, оснащённые ядерными зарядами, в ФРГ. И это должно стать «мощным посланием». Тем более это является одним из планов Эмманюэля Макрона, видящего Европу не как сателлит одной из великих стран, а как независимое макрообъединение. Также крупные французские чиновники хотят настоять на том, что и Лондон должен последовать действиям Парижа и направить собственные силы с ядерным оснащением в Германию.

Так, на февраль 2025 года в ЕС находится порядка 100 ядерных управляемых боеприпасов, принадлежащих ВС Соединенных Штатов. Существенная часть ядерных зарядов находится на военных базах в ФРГ. Всего во Франции ядерных боеголовок 300 единиц. В Великобритании в качестве носителей используются 4 субмарины, способных нести до 16 БЧ с ядерной начинкой.

Поддерживает идею своих зарубежных коллег и гипотетический канцлер ФРГ Фридрих Мерц.