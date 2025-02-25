Новый глава Белого дома хочет найти достойный ответ новым вызовам

Дональд Трамп, действующий на ниве внешней политики Соединенных Штатов, хочет переформатировать текущий миропорядок в новый, где баланс сил будет поддерживаться действиями трёх великих государств: Североамериканского государства, России и Китая. Соответствующего мнения в авторской публикации придерживается колумнист Wall Street Journal Джерард Бейкер.

Журналист отметил, что США слишком долгий период времени пытались быть флагманом планеты Земля, но времена изменились и пора больше заняться внутренней обстановкой в самих Штатах.









По мнению эксперта, Трамп хочет увеличить земли США путем взаимодействия с Гренландией, Панамой и Газой, тем самым обеспечивая Соединенные Штаты экономическими ресурсами.

Но в рамках внешнеполитических действий глава Белого дома высказывает уважение президенту РФ Владимиру Путину и председателю Китая Си Цзиньпину.

Поэтому текущий курс США будет поддерживать принцип реализма во внешней политике, направленный на увеличение взаимодействия с двумя великими странами – Китаем и РФ.