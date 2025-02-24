Но текущие Париж и Лондон как и Киев приедут к Трампу без козырей в собственной колоде.

Британский премьер Кир Стармер и общенациональный лидер пятой республики Эмманюэль Макрон надеются путем представления собственных аргументов отговорить нового главу Белого дома Дональда Трампа от присутствия на переговорах с РФ с целью прекратить конфликт на Украине. Такими сведениями располагают журналисты The Times, ссылающиеся на беседу с дипломатическими чиновниками.

Как выяснили репортёры издания, Франция и Великобритания готовы гарантировать США, что смогут обеспечить защиту Украине в будущем, если Вашингтон пойдет на встречу официальным Парижу и Лондону.

«Акт» переубеждения должен состояться уже на этой неделе. Макрон проведет беседу с Трампом сегодня 24 февраля, а Стармер 27 февраля.









Тем временем по данным газеты европейские функционеры сильно взволнованы заметным изменением внешнеполитических действий сегодняшних Соединенных Штатов. Тем более Белый дом прямо сказал, что не рассчитывает увидеть за столом переговоров с Россией представителей Европы, но планирует все расходы по будущему обеспечению безопасности возложить на плечи европейцев. О том что переговоры с РФ США должны состояться без ЕС, прямо заявил Кит Келлог. Такое заявление было озвучено на Мюнхенской конференции по безопасности.