Благодаря бремени расходов на военные нужды со стороны Штатов Европа свободные средства могла потратить на социальные нужды и развитие инфраструктуры, теперь всё будет совсем иначе.

Американский мультимиллиардер и действующий руководитель федерального ведомства DOGE Илон Маск публично выразил собственную позицию, в которой обозначил, что американские плательщики налогов не должны спонсировать из бюджета Соединенных Штатов оборонные расходы Европы.

Как пояснил самый богатый человек мира, налогоплательщики США посредством отчислений из бюджета Штатов в размере 75% от оборонных нужд Европы спонсируют вооруженные силы ЕС. Маск спросил, от кого хочет защититься Европа?

Именно такой ответ дал Маск на пост в социальной сети одного из юзеров, где подчеркивается, что Североамериканское государство потратило 3,5% от ВВП на армию, тогда как большинство стран на такие расходы тратят менее 2% собственного ВВП.









А мы напомним, что глава текущей вашингтонской администрации Дональд Трамп несколько раз напоминал о том, что Европа не должна забывать, что на безопасность нужно тратить больше, чем на протяжении последних десятилетий европейские страны расходовали.

Поддержал американского президента и текущий руководитель Пентагона Пит Хегсет, заявивший, что Вашингтон по-прежнему обеспечивает безопасность членов НАТО, но участникам североатлантического альянса нужно интенсивнее обеспечивать свою безопасность без учета помощи от США.