В Соединенных Штатах в части супермаркетов дюжина куриных яиц высшей категории достигла цены в 10 долларов и продолжает расти.

Самые дешевые яйца можно приобрести за шесть долларов. Обычная цена 12 яиц в США была раньше ровно в 2 раза меньше.

И это была речь про обычные яйца. Такие специализированные разновидности куриных яиц, такие как органические, или яйца, в которых отсутствуют клетки, стоят заметно дороже.

О яичном кризисе, воцарившемся на территории Североамериканского государства пишет газета The Hill.

Репортёры издания указали, что сегодняшний темп роста на яйца является рекордным после вспышки птичьего гриппа 2015 года. При опоре на статистику труда США, птичий грипп послужил основной причиной подорожания 2\3 цен продуктов питания в январе.

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Подорожали из-за птичьего гриппа и цены на яйца в Штатах, причем резко. Для борьбы с предполагаемым дефицитом директорам локальных магазинов Walmart пришлось даже уменьшить объемы продаж: всё из-за скромных запасов яиц на территории складских помещений. Не обошлись без экстренных мер и большие розничные продавцы, продающие определенное количество яиц одному покупателю. А в торговой сети Waffle House пошли ещё дальше и стали увеличивать фиксированную цену яиц за каждое дополнительно заказанное яйцо.

Из-за уничтожения 24 млн. кур-несушек яйца в США стали буквально уникальным товаром. Некоторые из-за этого даже задумались о собственных курицах. Так спрос на домашнюю птицу утроился, о чем радостно информирует заводчик животных из Хьюстона по имени Джон Берри, получающий прибыль из-за глобального дефицита обычных куриц в Штатах.

Из-за дефицита яиц в США уже стали шутить на Украине, в том числе крупные чиновники.