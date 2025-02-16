Такой "широкий жест" со стороны властей Украины вряд ли понравится Белому дому .

Украина с самой высокой готовностью настроена в постоянном режиме снабжать Соединенные Штаты крупными партиями куриных яиц на фоне ощутимой нехватки их в американских супермаркетах. За яйца Украина надеется получить продолжение разноплановой поддержки со стороны североамериканского государства. Свежая информационная статья на эту тему появилась в онлайн-издании Washington Post.

Как пошутил анонимный представительный функционер из украинских чиновников, властная вертикаль Киева перебрала практически все варианты помощи для США, в том числе подумала о снабжении заокеанского государства крупными партиями куриных яиц.





По данным собеседника, представители Киева располагают точными сведениями о том, что яйца в Штатах на момент середины февраля стоят достаточно недешево: одна традиционная дюжина яиц продается за 7 американских долларов.

Согласно пояснениям репортеров британского издания Financial Times, яичный кризис на территории США начался после эпидемии птичьего гриппа, ставшей одной из самых масштабных за несколько лет.

Тем временем сам Вашингтон, по комментариям украинских чиновников, больше желает получить не украинские яйца, а добивается установления контроля над месторождениями с урановыми рудами, графитом и литием. Последний используется для производства аккумуляторных батарей электрокаров.