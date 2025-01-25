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Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ

Адмиралтейство его величества хочет отслеживать движение российских подводных кораблей малошумных проектов 677 и 636.3.
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Адмиралы британского флота предполагают использовать многоцелевые сверхмалошумные дроны подводного класса для проведения разведывательных мероприятий в акватории Балтийского моря. Речь идёт о многодневном плавании безэкипажных субмарин с целью проведения постоянного мониторинга Балтики и вод Финского залива с целью обнаружения отечественных подводных лодок проектов 677 и 636.3, как и поиска новейших российских дронов.

   Так новейший подводный беспилотник британских военных под названием Herne может погружаться на глубину до 3000 метров, что мало кому доступно из самых современных подводных крейсеров большинства ведущих стран мира. Поэтому передовой подводный корабль флота его величества может погружаться не только на дно морское, но и оперировать в самых глубоких слоях океанских просторов за исключением самых «рекордных» впадин. 

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   Как пояснили британские военные и инженерные специалисты по подводному кораблестроению, автономная подлодка Herne создана для патрулирования в зоне особо важной инфраструктуры в мировом океане и морях, защищающих подводные рукотворные объекты от всевозможных военных угроз.

   Подчеркнули британские представители военных моряков и компании, создавшей подводное судно, безэкипажный дрон появился и из-за опасений перед ДЭПЛ российского флота, таких как проект «Черная дыра» дизель-электрических лодок 636, в том числе и его обновленной вариации в лице 636.3.

   И по данным издания Army Recognition, новейшие британские лодки должны отслеживать ситуацию в районе подводного пролегания энергетических и информационных сетей, имеющихся в обилии на дне Северного моря, тем самым охраняя Великобританию.  

   По уточненным данным, многоцелевая субмарина будет наблюдать площадный периметр, где идёт крупное сосредоточение оптоволоконных линий и патрулировать нефтяные и газовые трубопроводы. Тем самым в Лондоне надеются на сохранность не только регионального, но и глобального трафика интернета, как и верить в устойчивость транспортировки энергетических ресурсов перед потенциальными угрозами.

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   Причем в Лондоне стали с ещё большей опаской относиться к разработке и уже физическому воплощению при помощи самых современных материалов аналогичных подводных дронов уже со стороны российских военных моряков, маскирующих свои действия под видом Института глубоководных исследований, который по мнению британских журналистов является прикрытием для деятельности ГУГИ – операционного инструмента для разведки и возможных диверсий на иностранных подводных коммуникациях, например в тех же зонах пролегания волоконно-оптических кабелей и подводных трубопроводов, транспортирующих нефть и газ.

  А теперь пришел черед поговорить о той самой подлодке Herne, созданной конструкторами BAE Systems для подводного патрулирования и защитных миссий инфраструктуры, находящейся под толщей воды.  

   Сам подводный корабль представляет собой вытянутый цилиндр в 12 метров с собственной массой от 8 до 10 тонн. Причем масса дрона зависит от нагрузки.


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   И как пояснено в публикации издания, безэкипажная субмарина не похожа своей конструкцией на классические подлодки, имеющие цилиндрические внешние обводы. Так в свежем продукте BAE носовые и кормовые секции полностью герметичные, а вот зоны, где размещается груз, заполняемые. Такое решение донельзя практичное, позволяющее загружать в автономный корабль блоки с полезной нагрузкой, как и устанавливать новые АКБ всего за 60 минут или быстрее.  

   Всего у лодки есть два отсека для грузов, суммарным объемом в 5 м³, причем эти отсеки могут использоваться как по отдельности, так и совместно, если требуется разместить относительно габаритный груз.  

   И данная лодка не спроста названа именно военным кораблем, так как может использовать не только гидроакустическое оборудование для подводных разведывательных миссий, наблюдая за целями при помощи оптико-электронных комплексов, так и задействуя пассивно-активные радары, но и управляемые торпеды, подводные беспилотники и подводные сканеры. В качестве особого функционала подводное судно может в целях маскировки и выполнения отложенных миссий при помощи специального якоря прикрепляться ко дну на длительный срок.


Проект российского ныряющего патрульного корабля "Страж"


   Сама сверхмалошумная субмарина использует в качестве движителей электрические силовые установки, каждая из которых раскручивает индивидуальный гребной винт.  

   Что интересно, для повышения «выживаемости» британские инженеры добились от своего изделия возможности оперировать при случае форс-мажора на усилии, генерируемом лишь одним электромотором. Средствами, которые гарантируют высокую маневренность автономному дрону, являются два типа подруливателей – боковые и вертикальные.


Первая в мире подлодка с литиево-ионными АКБ – японская SS 511 Oryu


   Известен и тип АКБ, представляющих собой обычные литиево-ионные батареи, емкости которых хватает для активных действий от 7 до 10 дней.

  Вместе с тем разработчики стараются заглянуть и в завтрашний день, планируя в скором будущем оснастить лодку взамен АКБ куда более современными водородными топливными блоками, позволяя субмарине оперировать полностью автономно уже на протяжении полутора месяцев и проходя до 5000 км.  

   Узнаем мы и почему безэкипажные подводные лодки лучше обычных лодок с моряками и офицерами.

   Разумеется это вопрос безопасности, когда в случае успешной атаки оппонента или внезапной или «планируемой» аварии при крупных проблемах с БПЛ риск потерь минимальный.


Экипаж российского подводного крейсера "Дмитрий Донской" больше 200 человек


   Автономные безэкипажные подлодки представляют собой образец «долговечности», потому что в отсеках таких средств не надо размещать для экипажа питьевую жидкость и пищу, действуя на глубинах довольно длительное время.  

   По косвенным сведениям эксплуатация и обслуживание безэкипажных подводных и надводных систем часто обходится дешевле, чем кораблей, где есть постоянный экипаж.

   БПЛ легко автоматизируемы и могут выполнять широкий спектр задач, как сугубо военных, так и разведывательных или исследовательских миссий.

   Такие лодки без боязни можно использовать в труднодоступных или опасных местах, где высок риск для экипажей с людьми – зоны высокого радиоактивного заражения или оперирование под толщей льда.

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Теги

великобритания балтийское море bae systems подводные дроны финский залив безэкипажные подводные лодки бпл британия и россия подлодка herne
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