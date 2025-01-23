Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В Сибири появится завод за 21 млрд рублей для переработки "культуры будущего" - рапса

Из-за переизбытка сырья в Кемеровской области уже существующих мощностей по переработке масленичных культур не хватает. Отсюда и большая нужда в таком предприятии.
[ ] для раздела Блоги
+
+

   В этом году в России начнется строительство крупного предприятия, объем инвестиций в возведение которого оценивается в 21 млрд. рублей. Договор с таким решением был подписан на Петербургском экономическом форуме год назад. Тогда было согласовано, что производственная площадка появится на территории ОЭЗ «Кузбасс» в Кемеровской области и начнется на рубеже зимы-весны 2024 года. Об этом три дня назад рассказали представители регионального руководства, заявив о хороших новостях для Топкинского района.

   Как объяснили в пресс-службе, в данном районе появится завод по переработке масличных культур, способный справиться с 1 млн. тонн рапса в годовом исчислении. Итоговым продуктом, производимым здесь же, будет растительное масло объемом около 700 тыс. тонн за 12 месяцев. В качестве побочного продукта будут выпускаться кормовые продукты для сельскохозяйственных животных.

реклама



   Особый интерес к проекту у ГК «Русагро», известной отечественному покупателю как минимум 30 лет и занимающей одну из верхних строчек в производстве сахара и свинины. Так, в позапрошлом году специалисты компании смогли заработать порядка 49 млрд. рублей, правда, по итогам 2024 года данный показатель уменьшился в два раза.

реклама



   Уже известны окончательные сроки появления готового предприятия – это 2027 год.

   Со стороны властей района и области ожидается всесторонняя поддержка, выраженная в «окультуривании» строительного участка и подводке соответствующей транспортной и иной инфраструктуры, как и организация качественно работающей логистики. Последняя нужна для перераспределения готовой продукции после завершения строительства объекта. Проект настолько крупный и амбициозный, что к нему подключились представители РЖД, пообещавшие помочь с дополнительными транспортировочными мощностями.

Завод по производству рапсового масла в Новосибирской области

реклама



   Прокомментировали событие и отраслевые аналитики, заявившие, что Кемеровская область на декабрь 2024 года представляет собой концентрат сырья, которое буквально некуда девать из-за дефицита перерабатывающих мощностей.

   Особо отметим, Россия, как мировая житница, имеет внутренние закупочные цены на масленичные культуры в виде семян ниже, чем за рубежом, поэтому таковое производство крайне рентабельно на землях РФ.

   Подчеркнем, что прошлый год выдался крайне урожайным на рапс – было собрано порядка 4,6 млн. тонн, что является в некотором роде рекордом. Причем по амбициозным планам рапса в год будут собирать под 12 млн. тонн, после увеличения площадей засевов до 8 млн. га. В настоящий момент для рапса площадь засева примерно 2,7 млн. га, когда десять лет назад площадь такой территории была примерно 600 тыс. га.

реклама



   Рапс некоторые специалисты по выращиванию сельскохозяйственных культур называют «семенем будущего» – всё из-за широкого диапазона применения. Начиная от косметического и фармацевтического направлений и до пищепрома и топливной энергетики.

   К 1 января на территории РФ выращивают не менее 255 разновидностей рапса, делящихся на яровые и озимые сорта. А самыми урожайными на рапс считаются Курская, Орловская, Брянская, Кузбасс и Новосибирская области.

   А теперь попробуем собрать несколько удивительных фактов о рапсе и узнать, «зачем он нужен».

   Во-первых, рапс является самой распространенной масличной культурой, вытеснив с первого места всем известный подсолнечник. И на это есть свои веские причины. Так, если выделить из рапса классическое масло, то для такого процентная доля в одном семени культуры будет достигать 50%. Причем зерно рапса содержит не только масло, но и белок и клетчатку, которые без всяких кавычек невероятно нужны живым организмам.

   Второй момент, который вызывает удивление, что рапс — это источник не только пищевого масла, но и промышленного.

   И, в-третьих, рапс, как самостоятельный природный продукт, явление сугубо искусственное и в дикой природе не встречался, пока ученые не смогли скрестить сурепицу и капусту, тем самым получив культурный гибрид.

Самые популярные гибридные сорта рапса в РФ. топ-10

   Отметим, что мировыми флагманами по выращиванию рапса являются Канада и КНР, к позициям которых стремительно хотят подобраться отечественные производители. Всё из-за особых свойств рапса и его качеств как массового продукта для промышленности пищевой и неорганической. Например, рапс и всё, что с ним связано, довольно рентабельны, а отходы из рапса можно пустить во вторичную переработку. А теперь немногим подробнее, чем так рапс хорош.

   Рассмотрим рапс как пищевой элемент. Из его семян изготавливают масло, особо используемое в кулинарии, добавляемое в натуральные продукты питания. Из рапса варят мыло.

   Отличный вариант использования рапса – это ставка на производство биотоплива и смазочных материалов, как и применение на нужды текстильной промышленности.

   Востребованы и отходы из данной гибридной сельскохозяйственной культуры. Так называемый жмых – прекрасная идея для кормов животных, содержащий в себе абсолютное большинство витаминов и элементов, ускоряющих рост и набор мышечной массы коров, быков и более мелких форм животных.

   Причем для с/х рапс нужен не только спелый, но и зеленая масса, которая также подходит для изготовления корма. А если растение скосить во время «зеленоцветия», то итоговый урожай заметно вырастет, чем немногие из растительных культур могут похвастаться.  

   Помимо прочего, рапс не создаёт токсичных отходов.

Итого

   Условно можно предположить, что повторное «открытие» рапса сделало своеобразный переворот в выращивании масленичных культур и не только. Тем более рапс, как аналог, является в своем роде уникальным и буквально незаменимым. Причем потенциал однолетнего растения ещё не раскрыт полностью из-за недавнего «не 100%» использования культуры. И, как писалось выше, если хочется попробовать себя в роли фермера, для которого, как коммерческой единицы, доходность собственного бизнеса – это всегда первое место, как и важна роль в экологичности такого подхода, то рапс один из самых идеальных кандидатов. Всё из-за высокой доходности и практически околонулевой вредности для природы. Тем более современные гибридные сорта совсем не чета первым семенам, имеющим высокий токсический акцент, если бы говорим о рапсовом масле.

   Поэтому можно совершенно быть спокойным, почему «Русагро» не жалко 21 млрд. на возведение на Кузбассе крупного перерабатывающего завода, работающего с рапсом и другими масленичными культурами.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости строительство сибирь переработка производители кемеровская область кузбасс переработка рапса рапс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
10
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
37
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
5
Asus ROG Phone 9 FE может получить характеристики, схожие с ROG Phone 8
+
Huawei Pura 80 Ultra может стать лучшим камерофоном с тремя камерами собственной разработки
1
В китайском термоядерном реакторе EAST впервые стабильная плазма сохранялась в течение 1000 секунд
+
В ночь на 22 января российская армия ударила по ключевым военным аэродромам Украины
+
Бывший продюсер BioWare рассказал о стадии производства Mass Effect 5 и будущем студии
3
Valve активно работает над стационарной консолью, а HLX находится на ранних стадиях разработки
+
Внедорожник Subaru Forester Wilderness 2026 случайно показали на видео до официального дебюта
+
Опрос разработчиков игр: "ИИ это худшее, что случилось с игровой индустрией в 2024 году"
3
Европейский бизнес не хочет покупать дорогой американский СПГ
+
Samsung изменила дизайн приложения Good Lock для One UI 7
+
В России могут обязать Steam и другие платформы идентифицировать пользователей через «Госуслуги»
8
С 1 января игровые ноутбуки в РФ стали дороже на 25%, а к концу года цены вырастут ещё на 10-20%
4
Новые умные очки, имитирующие глаза насекомых, помогают восстанавливать зрение слабовидящим
+
Фанаты GTA 6 ожидают премьеру нового трейлера игры 30 января 2025 года
1
Xiaomi может выпустить смартфон с камерой 200 Мп с зумом раньше Samsung
+
Согласно ComputerBase, новая настольная видеокарта NVIDIA получит 96 ГБ памяти GDDR7
2
Хакеры при помощи NFC-модулей сотовых телефонов воруют деньги у россиян
+
Новое обновление безопасности от NVIDIA исправляет несколько уязвимостей в драйверах
1
Samsung объявила, что One UI 7 для Galaxy S появится до конца марта 2025 года
1

Популярные статьи

Разработанная в 1960-х годах тяжёлая ракета Sea Dragon должна была запускаться из воды в космос
12
Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
9
Холодная планета - вспоминаю игру "Lost Planet"
1
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
7
Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике и увеличить срок хранения продуктов
9
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
28
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
8
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
Подборка книг, на основе которых стоило бы сделать игры - моё мнение
8
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
+

Сейчас обсуждают

PanzerK
21:02
Ну так это и не был крупный производитель... эт дешмань с Тайваня... хорошая конечно, но не бренд. Бренд это HP, Compaq, Dell и прочие IBM.
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
Vorvort
20:59
Ага, понял.
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
swr5
20:58
Это с первого графика
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
Vorvort
20:58
В Starfield совсем печально у зелени. Разница с 7900 XTX у 5090 всего 41%.
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
Vorvort
20:57
"Это какой то позор!" 😂
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
swr5
20:57
Мелочь, а приятно:
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
Макси Эйчи
20:57
Overclockers.ru отписываюсь. Одна срань, а не новости. Даже нет новостей по типу хакеры уничтожили ркн... Или белому дому обрезали провода... Или хакеры смогли своим оборудованием заглушить поганые тс...
Китай установил новый рекорд в удержании высокотемпературной плазмы в термоядерном реакторе
ebatorуа
20:56
я понял что делает трамп,поглядев на все его последние ходы,президентом сша.Он просто хочет в книжку истории попасть.Поясню-с Путиным трамп не встретится,украинский конфликт он не завершит-это ситуаци...
Трамп подтвердил, что хочет поскорее встретиться с Путиным
VRoman
20:52
За 1400 пусть продавец оставит себе.
NVIDIA GeForce RTX 5080 уже продается во Вьетнаме за 1400 долларов
PanzerK
20:45
Что-то вы путаете, Хуанг свой первый ускоритель выпустил в 1995 году, +/- за год до выхода 3Dfx Voodoo... 3Dfx была основана в 1994 году, а nVidia в 1993... Другое дело что и в nVidia и в 3Dfx было мн...
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем