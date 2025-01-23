В этом году в России начнется строительство крупного предприятия, объем инвестиций в возведение которого оценивается в 21 млрд. рублей. Договор с таким решением был подписан на Петербургском экономическом форуме год назад. Тогда было согласовано, что производственная площадка появится на территории ОЭЗ «Кузбасс» в Кемеровской области и начнется на рубеже зимы-весны 2024 года. Об этом три дня назад рассказали представители регионального руководства, заявив о хороших новостях для Топкинского района.

Как объяснили в пресс-службе, в данном районе появится завод по переработке масличных культур, способный справиться с 1 млн. тонн рапса в годовом исчислении. Итоговым продуктом, производимым здесь же, будет растительное масло объемом около 700 тыс. тонн за 12 месяцев. В качестве побочного продукта будут выпускаться кормовые продукты для сельскохозяйственных животных.

реклама





Особый интерес к проекту у ГК «Русагро», известной отечественному покупателю как минимум 30 лет и занимающей одну из верхних строчек в производстве сахара и свинины. Так, в позапрошлом году специалисты компании смогли заработать порядка 49 млрд. рублей, правда, по итогам 2024 года данный показатель уменьшился в два раза.

реклама





Уже известны окончательные сроки появления готового предприятия – это 2027 год.

Со стороны властей района и области ожидается всесторонняя поддержка, выраженная в «окультуривании» строительного участка и подводке соответствующей транспортной и иной инфраструктуры, как и организация качественно работающей логистики. Последняя нужна для перераспределения готовой продукции после завершения строительства объекта. Проект настолько крупный и амбициозный, что к нему подключились представители РЖД, пообещавшие помочь с дополнительными транспортировочными мощностями.

Завод по производству рапсового масла в Новосибирской области

реклама





Прокомментировали событие и отраслевые аналитики, заявившие, что Кемеровская область на декабрь 2024 года представляет собой концентрат сырья, которое буквально некуда девать из-за дефицита перерабатывающих мощностей.

Особо отметим, Россия, как мировая житница, имеет внутренние закупочные цены на масленичные культуры в виде семян ниже, чем за рубежом, поэтому таковое производство крайне рентабельно на землях РФ.

Подчеркнем, что прошлый год выдался крайне урожайным на рапс – было собрано порядка 4,6 млн. тонн, что является в некотором роде рекордом. Причем по амбициозным планам рапса в год будут собирать под 12 млн. тонн, после увеличения площадей засевов до 8 млн. га. В настоящий момент для рапса площадь засева примерно 2,7 млн. га, когда десять лет назад площадь такой территории была примерно 600 тыс. га.

реклама





Рапс некоторые специалисты по выращиванию сельскохозяйственных культур называют «семенем будущего» – всё из-за широкого диапазона применения. Начиная от косметического и фармацевтического направлений и до пищепрома и топливной энергетики.

К 1 января на территории РФ выращивают не менее 255 разновидностей рапса, делящихся на яровые и озимые сорта. А самыми урожайными на рапс считаются Курская, Орловская, Брянская, Кузбасс и Новосибирская области.

А теперь попробуем собрать несколько удивительных фактов о рапсе и узнать, «зачем он нужен».

Во-первых, рапс является самой распространенной масличной культурой, вытеснив с первого места всем известный подсолнечник. И на это есть свои веские причины. Так, если выделить из рапса классическое масло, то для такого процентная доля в одном семени культуры будет достигать 50%. Причем зерно рапса содержит не только масло, но и белок и клетчатку, которые без всяких кавычек невероятно нужны живым организмам.

Второй момент, который вызывает удивление, что рапс — это источник не только пищевого масла, но и промышленного.

И, в-третьих, рапс, как самостоятельный природный продукт, явление сугубо искусственное и в дикой природе не встречался, пока ученые не смогли скрестить сурепицу и капусту, тем самым получив культурный гибрид.

Самые популярные гибридные сорта рапса в РФ. топ-10



Отметим, что мировыми флагманами по выращиванию рапса являются Канада и КНР, к позициям которых стремительно хотят подобраться отечественные производители. Всё из-за особых свойств рапса и его качеств как массового продукта для промышленности пищевой и неорганической. Например, рапс и всё, что с ним связано, довольно рентабельны, а отходы из рапса можно пустить во вторичную переработку. А теперь немногим подробнее, чем так рапс хорош.

Рассмотрим рапс как пищевой элемент. Из его семян изготавливают масло, особо используемое в кулинарии, добавляемое в натуральные продукты питания. Из рапса варят мыло.

Отличный вариант использования рапса – это ставка на производство биотоплива и смазочных материалов, как и применение на нужды текстильной промышленности.

Востребованы и отходы из данной гибридной сельскохозяйственной культуры. Так называемый жмых – прекрасная идея для кормов животных, содержащий в себе абсолютное большинство витаминов и элементов, ускоряющих рост и набор мышечной массы коров, быков и более мелких форм животных.

Причем для с/х рапс нужен не только спелый, но и зеленая масса, которая также подходит для изготовления корма. А если растение скосить во время «зеленоцветия», то итоговый урожай заметно вырастет, чем немногие из растительных культур могут похвастаться.

Помимо прочего, рапс не создаёт токсичных отходов.

Итого

Условно можно предположить, что повторное «открытие» рапса сделало своеобразный переворот в выращивании масленичных культур и не только. Тем более рапс, как аналог, является в своем роде уникальным и буквально незаменимым. Причем потенциал однолетнего растения ещё не раскрыт полностью из-за недавнего «не 100%» использования культуры. И, как писалось выше, если хочется попробовать себя в роли фермера, для которого, как коммерческой единицы, доходность собственного бизнеса – это всегда первое место, как и важна роль в экологичности такого подхода, то рапс один из самых идеальных кандидатов. Всё из-за высокой доходности и практически околонулевой вредности для природы. Тем более современные гибридные сорта совсем не чета первым семенам, имеющим высокий токсический акцент, если бы говорим о рапсовом масле.

Поэтому можно совершенно быть спокойным, почему «Русагро» не жалко 21 млрд. на возведение на Кузбассе крупного перерабатывающего завода, работающего с рапсом и другими масленичными культурами.