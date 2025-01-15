Предполагается новые "псевдолеопарды" использовать в реальных танковых атаках с наряду настоящими германскими танками.

Украинское командование планирует внедрить целый список вооружения макетного типа в действующую армейскую группировку ВСУ, причем большинство из внедряемых ложных бронеединиц способны к самостоятельному движению и даже огневому поражению. Об амбициозных планах одной из украинских коммерческих организаций сообщает ТГ-канал «Военный осведомитель».

Так инженеры местной украинской компании додумались придумать идею и реализовать в её виде реально действующего физического макета германского танка Leopard 2.





При высокой разрешающей способности сегодняшних российских CMOS-матриц (КМОП-матриц), устанавливаемых в дроны семейства "Князь Вандал Новгородский", трудно спутать "это" с настоящим образом Leopard 2.





Как показало демонстрационное видео, основной каркас «самодвижущуюся мишени» устанавливается на серийные модели автомобильного шасси. В качестве оных рекомендуется использовать машины в кузове пикап. Дальше на пикап устанавливается конструкция, имитирующая «Leopard 2». Причем это не просто макет в виде голого каркаса, а действующая система вооружения с мини-РСЗО и установками крупнокалиберных пулемётов.





Так "ложный" Леопард выглядит на картинке презентации. Разительное "сходство" с реальным образцом.





В ходе тактической концепции заявлено, что такие машины будут использоваться в реальной танковой атаке, призванные имитировать массовость ударных действий танковых подразделений ВСУ, испытывающих в последнее время довольно заметный дефицит в бронетехнике, в особенности тяжелой.









А мы напомним, что по факту трудно в легко различимой угловатой конструкции картонного ОБТ «узнать» реальный немецкий танк Leopard 2. Тем более идея с «бумажным Леопардом» запоздала на полтора года: ложные танки с реальным ударным вооружением в большом количестве ВСУ надо было использовать в ситуации жарких боёв летне-осеннего периода 2023 года, когда проводилось масштабное украинское наступление на юге Запорожской области. Сейчас наступательную инициативу на всех направлениях перехватили ВС России. О каких будущих танковых атаках ВСУ идёт речь в сообщении украинских разработчиков «эрзац-танка», решительно непонятно.