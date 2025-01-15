Полный залп из 40 реактивных снарядов может за раз накрыть площадь в несколько футбольных полей.

Отечественный броневик АМН-590951, больше известный под запоминающимся наименованием «Спартак»(как и «ВПК-Урал»), лучше всего подходит для интеграции в качестве бортового вооружения, целого списка отечественных боевых систем: от легких пехотных пулемётов и до тяжелого ракетно-пушечного оснащения. И это вовсе не шутки, о чем заявил эксперт по сухопутному, авиационному и морскому оружию Евгений Даманцев.

По словам специалиста, уже есть практическая наработка в отношении бронеавтомобиля, которая представляет собой боевую установку из 40 реактивных снарядов, взятую из оснащения РСЗО «Торнадо-Г». Плотный огонь последней, востребован для поддержания наступления в классическом общевойсковом бою и выполнения иных армейских операций. Именно такой ударный блок установили на полноприводное шасси «Спартака».





Причем для колёсной машины, с линейкой силовых установок ЯМЗ от 312 до 450 лошадиных сил, это абсолютно посильная ноша. Многоцелевой автомобиль с повышенной защищенностью, российским оборонно-промышленным комплексом выпускается с 2023 года.

А мы напомним, что «Торнадо-Г», стреляет 122-мм реактивными снарядами на расстояние от 4 км до 40 км.