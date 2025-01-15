Полноприводные авто можно приобрести от 1,5 и 1,8 млн рублей соответственно.

Российский автоконцерн УАЗ не остался в стороне от других отечественных автопроизводителей и заявил о «новогоднем подорожании» собственных моделей автомобилей. Речь идёт о таких популярных бензиновых авто, как «Буханка» и «Профи».

И как сообщает сетевой ресурс «Автоновостей дня», актуальные модели машин, оснащенные силовыми установками, соответствующими экологическому стандарту «Евро-5», теперь поднялись в цене на 80 тыс. рублей, хотя комплектация полноприводных авто не стала иной. Теперь самый недорогой УАЗ из линейки «Профи» будет стоить 1,845 млн. рублей. Для тех кто «побогаче», может приобрести «люксовую» версию за 2,38 млн. рублей.

Те российские покупатели, которые сделают свой выбор в пользу классической уазовской «Буханки», будут вынуждены раскошелиться, начиная от 1,52 млн. (речь идёт за кузов с однорядной кабиной) в отечественной валюте. Самая дорогая модель данного конкретного ряда обойдется в 1,815 млн. рублей. Именно столько в последнем случае будет стоить машина с маркировкой «Экспедиция».

Вместе с тем счастливчики, которые не долго думая поспешат в автомобильный магазин многочисленных дилеров УАЗа, могут успеть купить эти популярные машины по «доновогодней» цене. Главное не терять драгоценное время.

Подчеркнем, что полноприводные микроавтобусы не потеряли своей популярности, несмотря на год выпуска первой машины, обозначенного как 1959-й.