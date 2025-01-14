Оба боеприпаса способны остановить любой западный военный продукт вблизи ЛБС, уничтожая цели ВСУ на дальности до 15 километров.

Концерн «Калашников» по итогу 2024 года полностью исполнил оружейные контракты перед российской армией, отправив отечественным военным целый перечень управляемого вооружения. Организация передала ВС РФ управляемые зенитные боеприпасы 9М333 для ЗРК «Стрела», тяжелые авиационные ракеты для борьбы с бронетехникой «Вихрь-1» и корректируемые в полёте снаряды «Китолов-2М». Помимо своевременного выполнения коммерческого договора, специалисты «Калашникова» нарастили выпуск перечисленных изделий в несколько раз.

О том, что обороноспособность РФ укрепляется не в последнюю очередь благодаря производственным подвигам специалистов «Калашникова», рассказал главный управляющий концерна Алан Лушников.

Напомним, что ракета 9М333 необходима для борьбы с самолётами, вертолётами, дронами и ракетами как днём, так и ночью.

Снаряд «Китолов-2М» управляемого класса в калибре 122-мм востребован для борьбы с целым комплексом военных целей стационарного и мобильного характера, как и уничтожению бронированной и незащищенной техники. При помощи наводящегося по лазеру боеприпаса так же можно разрушать укрепления и сооружения.

Китолов модернизированный

Ракетой «Вихрь-1» вооружаются отечественные вертолёты и ударные БЛА, наносящие огневое поражение танкам, защитным сооружениям и других военным объектам. Именно при помощи данной УР во время украинского контрнаступления 2023 года существенное количество зарубежных танков и иной бронетехники так и не смогло достигнуть рубежей российской обороны на запорожском направлении, будучи уничтоженные ещё в момент своего выдвижения.