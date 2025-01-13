Комплекс подменяет транслируемый видеосигнал на шумовые помехи и таким образом "прячет" российских военных от оптических сенсоров дрона.

Передовые отряды российской армии, успешно продвигающиеся в зоне проведения СВО на Украине, в своё распоряжение получили первые образцы новейшей системы РЭБ, чья специализация – подавление видеосигнала, используемого в разведывательных дронах и дронах-камикадзе. Соответствующий комплекс, получивший наименование «Талисман», уже успешно проходит боевую апробацию в зоне активных боёв на передовой, о чём рассказали официальные представители объединения ЦБСТ.

Сотрудники Центра беспилотных систем и технологий проинформировали, что «Талисман» является творческим переосмыслением комплекса подавления цифровых сигналов под названием «Зеркальце», превосходя последний по своим боевым возможностям в технической сфере.









Как было объяснено, передовой комплекс РЭБ сначала находит цифровые источники видеосигнала, затем создаёт направленную зону радиошумовых помех, транслируя её на оператора, управляющего враждебно настроенным дроном.

В практическом плане это проявляется своеобразной «невидимостью» российских штурмовиков, укрывшихся благодаря работе «Талисмана» от оптических сенсоров дрона оппонента.

Дополнительно наши военные при помощи ЦБСТ обзавелись комплексом «Калинка», позволяющим находить и идентифицировать спутниковые системы, находящиеся в пределах радиуса работы системы в 8000 метров. В случае нахождения наземных спутниковых блоков, такие радиоэлектронные узлы заглушаются. Если же это беспилотник типа «Баба-Яга» или водный БЭК, то координаты последних с высокой точностью передаются ударным группам для последующего обезвреживания.