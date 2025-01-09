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Interia: Украинские военные не знают, куда отойти после провала обороны ВСУ в Курахово
Вместо возведения устойчивых к тяжелому вооружению крупных фортификационных узлов украинское государство занималось проведением бесполезных "саммитов победителей".

   Город Курахово, представляющий собой, помимо обыкновенной городской агломерации, ещё и мощную оборонительную зону, стал слишком ощутимой потерей для украинской армии, из-за чего военные ВСУ не знают, куда лучше отойти после потери данного крупного н.п. О новых проблемах украинских подразделений, оставивших Курахово и не знавших, где им держать оборону теперь, рассказали журналисты польской газеты Interia, сумевшие взять интервью у украинских военнослужащих.

   Бойцы проинформировали польских репортёров, что фортификационные защитные порядки, которые должны были быть возведены для защиты днепропетровского региона, до сих пор находятся лишь в стадии проекта.

   Не улучшают жизнь в условиях реального общевойскового боя и постоянные атаки дальнобойными планирующими бомбами ВКС РФ, способными уничтожить не только простой земляной окоп, но и бетонированный укрепленный бункер.



   По мнению украинского военного эксперта Крамарова, участок украинской обороны на кураховском векторе атаки ВС России является одним из наиболее критических для украинского Генштаба.

   Отметим, что дефицит обыкновенных для украинских военных пехотинцев связан с провальными стратегическими решениями украинского Генштаба, совершенных на рубеже периода 2022-2023 годов. Именно в это время удерживались малозначащие в тактическом и оперативном смыслах оборонительные зоны, из-за чего в году 2024-м уже не хватало людей для удержания действительно важных оборонительных пунктов, таких как Очеретино и Горняк. Плюс не на стороне Александра Сырского сыграла наступательная войсковая операция в сторону украино-российской границы на курском направлении, из-за чего резервов у ВСУ практически и не осталось.

#инопресса #инопресса о всу #курахово #кураховское направление
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