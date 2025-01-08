Виноваты в этом не простые солдаты ВСУ, а украинское командование, не имеющее четкого плана боевых действий в стратегическом и оперативно-стратегическом масштабах.

Курахово теперь контролируется российской армией, а не украинской. Факт потери крупного логистического центра, без которого многим подразделениям ВСУ, действующим на Донбассе, будет довольно тяжело обеспечивать себя военной техникой и боеприпасами, подтвердил военный аналитик Андрей Крамаров. Комментарий офицера резерва украинской армии приводит издание «Страна.ua».









Как заявил бывший командир ВСУ, в исключительно плохой ситуации, сложившейся для украинских оборонительных порядков в Донецкой области, виновато только высшее политическое и военное командование. В частности украинский Генштаб, который словно «забыл», что ВС РФ имеет численное превосходство, так же как и доминирует в списке вооружений и их количестве. Поэтому первым делом после отступления из города-крепости Авдеевки, который укрепляли на протяжении десяти лет, надо было сразу задуматься, где пройдет следующая главная фортификационная линия украинского государства. Вместе этого в украинском Генштабе посчитали, что дальше надо лишь сражаться за каждый населённый пункт из последних сил, из-за чего ВСУ пришли к тому, к чему пришли в январе 2025 года, когда ключевые во всех смыслах Очеретино и Красногоровка были сданы буквально за несколько дней, а крайне маленькие н.п., такие, как Бердычи и Прогресс, оборонялись чуть ли не неделями.