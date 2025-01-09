Без США североатлантический альянс слишком слаб.

Военные возможности НАТО слишком скромны, если в качестве оппонента будет выбрана Россия. Соответствующую оценку текущего военного потенциала североатлантического альянса дали журналисты издания Financial Times.

Без резкого роста оборонных мощностей армии военно-политического блока со столицей в Брюсселе, блоку фактически нечего противопоставить РФ, подчеркивают авторы публикации.

Ещё хуже дела обстоят у Европы, которой грозит как минимум две существенные опасности. Первая – это мощь возрождающейся РФ, а вторая – это отношение Североамериканского государства Дональда Трампа, которое, кроме как прохладным безразличием к интересам ЕС и не назовёшь.

В статье обратились к недавней речи действующего генсека организации Марка Рютте, заявившего, что после начала спецоперации на Украине армия России получила качественный и современный боевой опыт, а российский ОПК серьёзно развился, выпуская во всё большем и большем количестве технику и артиллерийские боеприпасы.









Вместе с тем европейским государствам стоит обратить пристальное внимание на дефицит людских кадров и военной техники, без которых даже о потенциальном успехе мечтать не стоит. В качестве примера такой деградации была приведена сегодняшняя численность британской армии в 73 тыс. человек, что является самым низким показателем ещё с XVIII века.

Подытожили свой журналистский материал репортёры информацией о том, что НАТО отстаёт на 30% от количества, необходимого для сдерживания РФ. В особенности блоку не хватает ПРО, снарядов, ракет, продвинутых линий связи и МТО.