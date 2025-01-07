Обновлённые боеприпасы "Искандера" труднее сбить, а урон от них из-за повышенной точности ещё выше.

Попытка сберечь крайне важные в условиях доминирования российской боевой авиации наземные комплексы противовоздушной борьбы со стороны украинского Генштаба в очередной раз оказалась под угрозой провала. Всё из-за использования отечественными ракетными подразделениями баллистических сверхзвуковых боеприпасов грунтового мобильного комплекса «Искандер-М», хорошо знакомого зарубежным корреспондентам Military Watch Magazine.

В публикации подчеркивается, что обновлённые боеприпасы оперативно-тактического комплекса поставили под угрозу многие операции ВСУ, повысив уязвимость последних.

Так в недавнем бою прилёт ракеты «Искандер-М» буквально застал врасплох такой важный элемент противовоздушной борьбы украинской армии, как защитный периметр С-300, размещенный рядом с городом Павлоград украинского днепропетровского региона. Помимо командного пункта, досталось входящим в штатное расписание наземного расчёта ПВО С-300 ещё и радиолокатору вместе с вспомогательными мобильными средствами.





Часто достаётся на Украине от «Искандеров» не только советским системам ЗРК, но и современным американским комплексам. ПО открытым данным российские баллистические снаряды «Искандера» поразили уже как минимум три батареи американских «Патриотов».

Напомним, что помимо баллистических, в состав «Искандера» так же входят и крылатые ракеты Р-500, способные пролететь порядка 500 километров в режиме малой радиолокационной заметности.