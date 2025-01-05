Имея численное преимущество, украинская сторона не сумела реализовать его на поле боя.

Во время боёв за контроль над населённым пунктом Елизаветовка рядом с Покровском по западному фасу украинской обороны, развернулся неожиданный танковый бой встречной направленности. О достаточно редком явлении даже в условиях конфликта высокой интенсивности, коим является российская спецоперация на Украине, рассказал паблик «Военный осведомитель».

Редакция ТГ-канала разместила видео, где передовой отряд российских штурмовиков, пошедший в наступление на украинские позиции сводной бронегруппой, состоящей из одной танковой единицы и трёх гусеничных бронетранспортёров (БМП) с штурмовой пехотой, столкнулся на предельно близком расстоянии с двумя украинскими ОБТ, заранее предупрежденными разведывательными группами ВСУ о российской ударной колонне.









Первые два выстрела противостоящих сторон окончились безрезультатно, так как были пристрелочными. Дальше уже с третьего выстрела экипаж российского танка попадает по первому танку ВСУ, чем сбивает прицел противостоящей танковой пушки. Дальше следуют следующие попадания, окончательно выводящие из строя первый украинский танк.









Предельно точно поняв, что следующая дуэль будет только один на один с российским ОБТ, что с высокой вероятностью может закончиться не в пользу второго украинского экипажа, танкисты последнего отказываются вступить в бой, приступив немедленно к отступающему маневру. Тем более узкое пространство не давало шанса реализовать численное преимущество бронегруппе ВСУ.









И как пояснили военкоры, исход боя в пользу российской стороны решила не только предельная точность отечественного танкового экипажа, но и несколько минут, потеря которых не позволила украинским танкистам занять предельно выгодную огневую позицию на перекрестке заранее.