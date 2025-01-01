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Madarator
Зеленский перепутал корейскую ракету с украинской разработкой, выдав её за "Сапсан" ВСУ
Самого "Сапсана" или его аналога никто с 2006 года украинские военные ждут до сих пор.

   Желая произвести впечатление на собственную аудиторию, украинский президент в новогоднем обращении показал демонстрационное видео, где по утверждению Владимира Зеленского был показан старт управляемой ракеты сугубо украинской разработки, обозначенной как дальнобойный корректируемый боеприпас «Сапсан» одноименного оперативно-тактического комплекса.

   Но дотошные отечественные OSINT-специалисты в тот же день выяснили, что в видеообращении украинского общенационального лидера никакой не «Сапсан» или его аналоги, а запуск баллистических снарядов Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS, принадлежащих южнокорейской армии.

   В качестве доказательств своих слов в интернет-редакции ТГ-канала «Военкоры Русской весны» представили ютьюб-ролик канала Korea Defense Blog шестилетней давности, где как раз и демонстрировались идентичные сцены ракетных стрельб.



   Как раз кадр с тайминга 00:28 и принадлежит стрельбам корейских военных. В то время как Зеленский настаивает, что это именно чисто украинская разработка.  

   Совершим небольшой экскурс в историю украинского военного ракетостроения, откуда узнаем, что «Сапсан», о котором говорит Зеленский, местными специалистами по ракетному вооружению пытаются в физическом воплощении создать уже как минимум 19 лет, когда впервые заявили о разработке комплекса в 2006 году. Украинский «Сапсан» воплощают инженеры и конструкторы днепропетровского «Южмаша», которому недавно досталось от российского гиперзвукового «Орешника».

#владимир зеленский #mgm-140 atacms #hyunmoo-2a #украинские фейки
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