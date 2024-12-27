Вчера в Сети появились кадры публичного полёта первого в мире истребителя шестого поколения, что не осталось незамеченным авиационными экспертами ведущих стран мира. Специалисты по аэродинамике и передовым воздушным технологиям выразили почтение и уважение китайскому инженерному гению, сумевшему реализовать передовой воздушный комплекс на практике, чьи лётные свойства задали общий тренд на несколько десятилетий вперёд. И с этим трудно поспорить, так как принципиально новые характеристики до явления Baidi B-Type ещё ни один иностранный образец не смог продемонстрировать: ни европейский самолётопром, ни американский.

Как пояснили в специализированном издании Military Watch Magazine, «Белый император» не является обычной копией актуального поколения истребителей. Помимо отличия в старшинстве поколений, где воздушными машинами 5-го поколения обладают лишь несколько стран в мире, в том числе и китайские военно-воздушные силы, «Император» относится к шестому авиационному поколению истребителей и отличается от более ранних зарубежных моделей своей компоновкой.

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Из-за выбора китайскими конструкторами аэродинамической схемы фюзеляжа «бесхвостка», экземпляр BBT обладает такими важными для юркого истребителя качествами, как хорошая маневренность, так и достаточная экономичность, если выбран режим полёта на высокой скорости. Но самое главное и актуальное, это то, что схема без хвостового оперения позволяет в достаточной мере понизить радиолокационный контраст даже на моделях радаров современной линейки станций обнаружения радиолокационного обнаружения, даже в таких современных моделях западного ЗРК, как зенитные комплексы Patriot PAC-3 MSE и NASAMS-2\3.





NASAMS-2

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Заметили сторонние иностранные наблюдатели и барражировавший рядом с «White Еmperor» J-20 – китайский истребитель пятого поколения, который тоже трудно упрекнуть в высокой радиолокационной заметности. Что как раз и отметили журналисты издания MWM, подчеркнув, что китайские специалисты по стелс-покрытиям не только добились успеха в своей сфере, работая напрямую с J-20 и с «WE», но и дополнительно вкладывают полученные знания в разработку так называемого проекта FC-31 и бомбардировщика беспилотного типа под названием CH-7. Но самым малозаметным, разумеется, должен стать Baidi B-Type.

Но в создании перспективного образца не обошлось и без появления закономерных трудностей: помимо плюсов от схемы с бесхвостым фюзеляжем, есть и минусы – управляемость во время полётов снижена, в отличие от классической аэродинамической схемы с ярко выраженным хвостовым оперением. Поэтому если где и в мире и есть самолёты без хвоста, то для них доступен лишь скоростной дозвуковой режим. Ярким представителем боевой авиации такого типа является знаменитый стелс-бомбардировщик американского производства B-2.





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Аэродинамическая схема "Летающее крыло", реализованная в американском бомбардировщике B-2







Как пояснили в публикации, при переходе же на режим полной бесхвостой конструкции самолёта, появляется отрицательная опция полного неприменения управляемого вектора тяги, кратно улучшающая маневренность, как это сделано в передовых российских Су-35 и Су-57.

И чтобы решить такую нетривиальную проблему, китайские специалисты по аэродинамике пошли своим путем и перешли к созданию крыла сразу с пятью отклоняемыми поверхностями. Причем соответствующими закрылками даже оснастили крайние поверхности крыльев, реализовав на практике управляемое «рысканье».

Похожая схема реализовывается и в сверхсекретной американской разработке – проекте истребителя шестого поколения NGAD, который вроде бы и раньше начал создаваться чем проект китайцев, но КНР всё равно оказалась страной-флагманом, чей борт шестого поколения первым сумел подняться в воздушное пространство и совершить некоторое количество маневров самой простой сложности.

И снова вернемся к тому самому полёту J-20 и «Белого императора». Что интересно, их создали две разные организации – Chengdu Aircraft Industry Group и SAC.





J-20





Именно образец второй компании удивил авиационных экспертов наличием сразу трёх силовых установок – что довольно редкий случай в мировой практике, так как в потенциале своем при определенном шансе на негативные события в воздухе такой поворот событий может повлечь за собой целый комплекс проблем для управляющих сложной авиационной техникой пилотов. Именно этим можно объяснить наличие сразу двух пилотов в кабине, что вполне логично и оправдано. И добавляет дополнительную возможность с одинаково высокой эффективностью выполнять как боевые миссии при нанесении ударов по сухопутным целям, так и при уничтожении объектов, размещаемых на воде.

Отметили зарубежные аналитики и сходство китайской новинки с отечественным образцом истребительной авиации, являющимся носителем гиперзвукового авиационного вооружения. И как все любители авиации наверное уже догадались, речь идёт о МиГ-31 – всевысотном сверхзвуковом перехватчике, имеющем двухколёсное шасси. Точно такое есть и у продукции Shenyang Aircraft Corporation. И тут в решении китайцев оснастить свой передовой истребитель более ранним техническим изобретением удивляться не стоит: так как российский «Тридцать первый» весит около 47 тонн, как и его китайский коллега.





"Белый император" на земле







И уже по мнению действительного члена Центра анализа стратегий и технологий, занимающего должность старшего научного сотрудника Юрия Лямина, в китайской традиции наименования прототипов будущий самолёт вероятнее всего будет называться либо J-36, если это чистокровный истребитель, либо JH-36 – если китайские военные инженеры попытались успешно совместить свойства истребителя и бомбардировщика.