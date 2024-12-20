Шесть ударных блоков атаковали один из крупнейших объектов украинского ВПК 21 ноября.

Редакция ТГ-канала «Военная хроника» загрузила в Сеть спутниковые фотографии предприятия «Южмаш» украинского города Днепр, где отмечены зоны удара гиперзвуковых блоков боеприпаса «Орешник».

Кадры запечатлели воронки и отверстия от БРСД, атаковавшего несколько цехов украинского завода несколькими ударными блоками, запущенными с единой платформы разведения.

Часть из отдельно стоящих сооружений оказались без несущих стен и толстостенных перекрытий.

Как отметили в публикации российские специалисты по ракетному вооружению, определенное количество производственных помещений оказалась сильно разрушена, хотя их проектно-инженерной устойчивости должно было хватить, даже если бы рядом со стенами предприятия сдетонировала ядерная боеголовка. Но кинетической энергии блоков в неядерном варианте новейшего российского боеприпаса хватило для разрушений конструкций, - подчеркивается в комментарии к снимкам.

О том, что днепропетровский «Южмаш» был атакован именно баллистической БРСД «Орешник», Владимир Путин заявил на специальном выступлении 21 ноября.

По словам российского президента, объект украинского ВПК был атакован гиперзвуковым снарядом, несущим сразу несколько боевых блоков. Причем каждая из ударных частей имела своё индивидуальное полётное задание и несколько суббоеприпасов.