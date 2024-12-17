Однако физических доказательств работающего "Трезубца" пока ещё не представлено.

Украинские специалисты по высокоимпульсным генераторам теплового излучения смогли создать систему боевых лазеров. Именно так утверждает руководитель Сил беспилотных систем украинской армии Вадим Сухаревский, заявивший, что лишь пять государств во всём мире имеют действующие образцы лазерного вооружения. И Украина присоединилась к этому элитному клубу как раз в качестве пятого члена. Соответствующее интервью приводится в онлайн-издании «Фокус».

По словам офицера, наименование импульсного оружия производства Украины звучит как «Трезубец».

Причем по украинскому командиру выходит так, что лазер мало того что боевой, его мощности излучения достаточно даже для перехвата крупноразмерных целей с броней, таких как самолёты, опустившиеся до высотной границы в 2000 метров.





Работа боевого лазера производства ВПК Великобритании





На вполне справедливый вопрос украинских корреспондентов привести ещё хоть какие-то тактико-технические характеристики сверхсовременного оружия украинской разработки, военачальник ВСУ не стал распространяться, не проронив по данному запросу ни единого комментария.

Отметим, что импульсные лазерные излучатели находятся в разработке в ведущих государствах мира ещё с1960-70-х годов, создать мобильный комплекс достаточной мощности воистину титаническая задача не то что бы для имеющей разрушенную военную промышленность Украины, но даже для таких продвинутых в высокотехнологичном плане государств, как США и Россия.