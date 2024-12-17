Украинские подразделения, взятые* из оперативных резервов украинского Генштаба, не смогли достичь поставленных целей: ряд сетевых ресурсов фиксирует именно провал контратаки крупными силами, попытавшимися пойти в контрнаступление массивом личного состава в районе Покровска. По результату экстренного наката выполнить задание высшего украинского командования не удалось, как и зафиксированы повышенные потери с украинской стороны. С подобной новостью вышла свежая публикация «Страна.ua».





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Как пояснили украинские журналисты, цитирующие офицера ВСУ «Мучного», сразу несколько групп украинских штурмовиков не смогли достичь даже промежуточных итогов, предпринимая бесплодные удары в район критически важного Шевченко и окопавшихся по периметру поселения российских штурмовиков. По результату боя российских военных так и не удалось выбить с позиций и они накапливают живую силу и средства прорыва для осуществления уже своей атаки на следующие по списку задач украинские узлы обороны. По мнению вышеуказанного украинского командира, российское наступление здесь начнется в ближайшие дни и ВСУ вряд ли получится зацепиться за свои фортификационные долговременные позиции, как намедни это сделали россияне.

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Финализация украинского тактического контрнаступа, закончившегося разгромом бригады НГУ

ЛБС приближается к Покровску







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Более подробно про потери украинских ВС высказался бывший народный депутат Игорь Мосийчук**, отметивший в своем экстренном сообщении, что Сырский отправил в важное наступление элитную бригаду Нацгвардии***. Но последняя не предполагала, что российское командование успело подготовиться и заранее знало об украинских планах, устроив маневр с заходом частей украинской бригады в «огневой мешок». К вечеру 16 декабря половины этого украинского соединения солдат и офицеров не смогли отступить, что прямо говорит о низком шансе остаться в списке целых и невредимых.

Не в последнюю очередь, по мнению Мосийчука, в высочайшем уровне потерь со стороны ВСУ виновато полное отсутствие авиационной и артиллерийской поддержки, что говорит об излишней торопливости со стороны генералов, подготовивших атаку. Как заявил бывший нардеп, Песчаное перешло под контроль украинских подразделений, но дошедшая до района Шевченко бригада НГУ перестала существовать.





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Момент контратаки со стороны ВСУ





* – 15 декабря появились в отечественном информационном пространстве сведения, согласно которым большая ударная группа ВСУ, состоящая из приданных подразделений и полноценной бригады, предприняла масштабную атаку на особо важное для украинской обороны поселение Шевченко. Накат с украинской стороны оказался настолько массивным, что пришлось ВС России отойти даже с укрепленных позиций, обустроенных перед Шевченко на запасные позиции, которые были обустроены украинскими инженерными группами в самом поселении ещё до начала фазы активных боёв здесь.

Сведения о том, что украинская контратака действительно была, причем с задействованием наиболее боеспособных и мотивированных подразделений, проинформировала пресс-служба ОСУВ «Хортица» украинского Генштаба, буквально отметив, что российская сторона имела тактический успех под Пушкино, Песчаным и на фланговых просторах по западную и восточную сторону н.п. Шевченко. Из-за важности оного для обороны Покровска были изъяты силы из оперативного резерва Генштаба ВСУ и брошены для исправления критически уязвимого положения украинских сил. И как мы знаем выше, ВСУ не удалось выполнить все поставленные цели по ряду объективных причин.





Из-за отсутствия артиллерийской поддержки перед попыткой контрнаступления ВСУ не смогли далеко продвинуться и закрепиться на отбитых позициях, а дальше подучили кинжальные таки с российских флангов





Подчеркнем, что для высших чинов украинской армии 16 декабря 2024 года может стать самым настоящим черным днём в календаре из-за того, что наблюдаются критически важные проблемы не только в боях за Покровск, где как минимум две особо чувствительные трассы, ведущие в город Великая Новосёлка, уже не являются на 100% безопасными для армейских колонн ВСУ, снабжавших долгое время практически беспрепятственно украинскую группировку войск, удерживающих крупный населённый пункт, но и в районе кураховского выступа.





Истребительная авиация ВКС РФ и наземные комплексы ПВО не дали украинскому командованию использовать как украинские штурмовики, так и американские F-16. Что позволило сохранить дефицитные самолёты местным ВВС, но привело к высокой доле потерь со стороны наступающих украинских подразделений, как и полному провалу даже с долей высоких потерь шансов на гипотетический успех





Именно здесь в кураховском оборонительном периметре наблюдается каскад провальных решений обычных офицеров ВСУ старшего уровня, решивших путём «бороться до конца» переломить ситуацию в свою сторону, при этом не располагая должным запасом прочности по количеству тактических резервов в живой силе и бронетехнике. Причем последнего компонента в достаточном количестве нет у большинства соединений ВСУ, кроме самых элитных групп, состоящих во всей украинской армии из 3-4 бригад.





Мини-котлы для ВСУ под Курахово





Так офицер с полевым позывным «Алекс» указывает, что в районе Курахово российское командование, владея на должном уровне оперативной обстановкой и запасом мобильных резервов, смогло организовать целый «конвейер котлов» для украинских подразделений, хотя у штабных офицеров ВСУ было время заметить накопление маневренных групп РФ, как и подтягивание десантной бронетехники поближе к передовой, что однозначно должно свидетельствовать о попытке крупных штурмов со стороны российских передовых отрядов.

И именно из-за недооценки российских войск и большой оторопи украинских командиров полков и бригад, участвующих в местных сражениях перед правдивыми докладами наверх, в которых должна описываться реальная обстановка, а не приукрашенные историями «о подвигах украинских казаков» победные рассказы, ВСУ получили горький и чувствительный укол.





В ближайшие дни на Украине ожидают встречное наступление ВС РФ в районе Курахово





Так по лейтенанту «Алексу» выходит, что первые подразделения ВС РФ не только смогли достичь Сухих Ялов и Зеленовки, закрепившись в важных оборонительных узлах украинский армии, но и рассматривают масштабную операцию по окружению всего Курахово как вполне реальную и выполнимую в ближайшей временной перспективе.

Причем что хуже всего, старшие офицеры ВСУ опять не отдали тот важный приказ о выходе из Успеновки, а российские солдаты уже находятся рядом с трассой из Курахово, по которой в теории окруженные из «южнокураховского котла» украинские подразделения и должны были выходить.

Предполагается, что как только физический контроль над данным шоссе будет установлен, Курахово будет снабжаться исключительно по проселочным дорогам, и это в период зимней распутицы, когда минусовые температуры на Донбассе ввиду климатического общемирового потепления уже слишком редкий гость.

С самой высокой вероятностью всё в комплексе даёт надежду для отечественных генералов организовать мощный рывок уже в Днепропетровскую область, ставя украинское высшее командование перед непростой перспективой: отводить самые боеспособные соединения бригадного уровня для будущей обороны Запорожья и Днепра, либо изыскивать и без того дефицитные резервы для купирования текущих угроз на Донбассе, что в случае негативного развития событий после взятия Покровска и Курахово может грозить уже обрушением украинской обороны на всём правобережье.

** – внесен в России в реестр террористов и экстремистов

*** – по данным российских ТГ-каналов в неудачной атаке участвовала не бригада украинской Нацгвардии, а 3-я штурмовая бригада ВСУ.