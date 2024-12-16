Теперь перед Сырским дилемма какой из донбасских городов спасать первым, ведь резервов для деблокирования практически нет.

Не проходит и дня, чтобы украинский Генштаб не предстал перед фактом ухудшения оперативной обстановки на передовой: помимо резкого продвижения подразделений РФ к населённому пункту Новый Комар, расположенному севернее Великой Новосёлки, уже южнее в одном шаге от попадания в оперативное окружение находится украинский гарнизон Макаровки.









Такие сведения предоставили журналисты сетевого ресурса «Страна.ua» со ссылкой на обновленную карту боевых действий от портала украинских OSINT-специалистов Deep State, наглядно свидетельствующую, что отечественные штурмовики, используя преимущество в живой силе и средствах огневого контроля, совершили рывок от н.п. Благодатное, тем самым отрезав физическое сообщение Макаровки от рядом расположенного поселения Сторожевое. Есть успехи у ВС РФ и рядом с самим Сторожевым на западном фасу украинских фортификационных линий.









Обостряется оперативный кризис для военнослужащих ВСУ и рядом с асфальтовым шоссе, соединяющим Великую Новосёлку и Запорожскую область: до границы первого передовым группам армии России осталось уже 1500 метров.









Всё в итоге приближает обрезание двух последних логистических путей, по которым ещё было возможно беспрепятственное снабжение украинского гарнизона.

Причем для ВСУ исправить крайне сложную ситуацию можно введением резервов. Но оных у оперативного командования украинского Генштаба практически нет, тем более Сырский ещё не знает, где будет нанесён главный российский удар генерала армии Герасимова.