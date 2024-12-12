В Германии платят пособия, и уровень жизни гораздо лучше, чем на Украине. Зачем возвращаться?

Украинское государство не хочет тянуть время, спустя которое на территории Украины появятся уехавшие в Германию украинские граждане. Поэтому украинцы, находящиеся в ФРГ, должны как можно быстрее очутиться дома. Сильная «надежда» украинского премьера Шмыгаля о возвращении всех украинских беженцев назад в родную державу стала темой для одной из статей за авторством корреспондентов Die Welt.

Немецкие журналисты рассказали, что Шмыгаль уверен, что многие из украинцев, оказавшиеся во время действия российской спецоперации на чужбине, в частности на территории Германии, как можно скорее захотят вернуться в свои родные дома на Украине. А чтобы это происходило как можно быстрей, начался планомерный рабочий контакт между новосозданным украинским министерством национального единства и немецкими чиновниками.

По словам Шмыгаля, абсолютное большинство украинских управленцев испытывают серьёзную уверенность и заинтересованность, что все украинцы не решат остаться за рубежом и в ФРГ, а пересекут государственную границу в надежде вернуться на украинские земли.

Так ранее министр Нацединства Камышин публично выступил с заявлением, что оказавшихся на территории Германии украинских граждан будут возвращать на Украину заинтересованностью в работе, связанной с трудоустройством в сфере национального военно-промышленного комплекса.