Дроны на оптоволокне не заглушить помехами и не обмануть электромагнитными импульсами. Единственное, что спасёт от поражения "Вандалом" – кинетический перехват.

Отечественный беспилотный аппарат ударного типа, управляемый посредством оптоволоконного соединения, известный как «Князь Вандал Новгородский», записал целый пласт видео собственной боевой работы, в рамках которой попадают под удар, а в последствии сжигаются, тяжелые американские БМП, выполненные на гусеничной платформе. Речь идёт о целом списке Bradley, уничтоженных в российском курском приграничье, стоящих на вооружении ВСУ. Соответствующие кадры разместил ТГ-канал «Военкоры Русской весны».

В описании к видео указано, что в роли операторов проводных дронов выступали солдаты армейской группировки «Север», сохранившие итоговые видео для передачи российским журналистам.

И если произвести подсчёт, то на предоставленных кадрах отправились прямиком на свалку цветного лома четыре Bradley. Причем последних не смогла защитить даже тактика использования навесной динамической защиты BRAT американской разработки, специально созданная именно для оснащения БМП.

Напомним читателям, что дроны-камикадзе с технологией оптико-волоконного управления, как премьера на поле боя, появились в конце августа 2024 года, когда группы ВСУ проникли в приграничные районы Курской области. Беспилотники семейства «Вандал» стали эффективным средством бесповоротного выбивания украинской бронетехники, в том числе тяжелой, такой как западные танки актуального поколения – Abrams M1, Leopard 2 и Challenger 2. В отличие от дронов с классическим управлением по радиоканалу, ДПЛА с оптоволоконным каналом управления типа «Гроза-Лёска», обладает куда более высокой скоростью передачи данных в высоком качестве, причем электромагнитные помехи абсолютно не влияют на работоспособность такого канала.