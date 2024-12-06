Что будет, если американская ПРО, в том числе с задействованием комплекса THAAD – одного из самых совершенных в мире, главная специализация которого – это уничтожение высокоскоростных баллистических целей, не сумеет перехватить одну китайскую ракету DF-5C, относящуюся к классу межконтинентальных баллистических боеприпасов, запущенную по Вашингтону, показали на видео.

Так ролик с закадровым и чётко поставленным голосом диктора объясняет зрителям, что даже одной ракеты, находящейся на вооружении китайской армии, будет достаточно для того самого словосочетания «неприемлемый ущерб», чтобы доказать текущим и будущим американским властям, что с КНР лучше договариваться, чем ссориться при помощи взаимных ядерных ударов.

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Сама ракета относится к классу жидкотопливных, чем отличается от российских, работающих в массе своей на твердотопливных элементах. Масса DF-5C по оценочным характеристикам составляет 183 тонны.

И хотя этот межконтинентальный боеприпас не назовёшь новейшим, как российский БРСД «Орешник», сделанный буквально за год и уже апробированный на поле боя, поразив особо охраняемый иностранными комплексами ПВО днепропетровский «Южмаш» вместе с его многочисленными производственными помещениями бункерного типа, дата поставления китайской ракеты КНР в начале 80-х годов не относит её к стремительно устаревающим. Тем более преодолеть она может до 16 тыс. километров.

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И как пишет ряд западных специализированных изданий, DF-5C постоянно проходит процедуру модернизации. Что можно заметить по росту количества боеголовок. Так в рамках «первого этапа» баллистический боеприпас снаряжался одной 5-мегатонной БЧ, но на сегодняшний день существуют итерации с 10 ударными частями, устанавливаемыми на платформу разведения. Причем каждая из БЧ предполагает индивидуальную полётную миссию с грузом взрывчатки, эквивалентной 1-мегатонне.

Фото, наглядно показывающее, что свежие версии китайской ракеты вместо одной самой мощной боеголовки обладают платформой разведения сразу с дюжиной БЧ поменьше





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На последний день, самая передовая версия оснащается сразу 12 ударными частями, сбить каждую из которых нетривиальная задача.

И что хуже всего для американских военных, DF-5C разгоняется при полёте до 26 Махов, что лишь на один Мах меньше чем способна набрать самая быстрая ракета в мире – российский гиперзвуковой глайдер «Авангард», способный достигнуть скоростного предела в 27 Махов.

Отметим, что китайские военные инженеры по части ракетного вооружения, не останавливаются, и уже придумали БР DF-41, чье полное наименование в английской транскрипции звучит как Dongfeng-41. Одна такая ракета способна долететь до территории Североамериканского государства за полчаса.

А ниже мы попробуем смоделировать самостоятельно, что будет, если девять БЧ американские ЗРК Patriot и куда более совершенные THAAD перехватят, а всего лишь одна одинокая боеголовка с ядерным зарядом, эквивалентным 1-й мегатонне будет взорвана над центральной частью Вашингтона в аккурат над крышей президентской резиденции – Белого дома.

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Физические и прямые последствия









1. Огненный шар

- Радиус огненного шара, где температура достигает миллионов градусов: около 1,5 км.

- Все здания и люди в этой зоне испарятся мгновенно, включая Белый дом, монументы, здания Конгресса и правительственные учреждения.

2. Сейсмическая и ударная волна

- Радиус полного разрушения зданий: 5-6 км.

- Здания из бетона и кирпича будут разрушены, крыши домов снесены, улицы превратятся в груды обломков.

- Волна давления убьет или нанесет тяжелые повреждения людям в радиусе около 8-10 км.

3. Тепловое излучение

- Третья степень ожогов (жить невозможно) — радиус около 10-12 км.

- Весь Вашингтон и значительная часть близлежащих территорий (например, части Вирджинии и Мэриленда) окажутся в зоне таких ожогов.

- Одежда людей воспламеняется, деревья и здания начинают гореть.



4. Радиация

- Высокая радиация мгновенно уничтожает всё живое в радиусе 3-5 км.

- Радиоактивное загрязнение попадет в атмосферу и начнет воздействовать на окружающие регионы.

5. Пожары

- В радиусе до 15 км начнутся массовые пожары, вызванные тепловым излучением, которые продлятся несколько дней.

- Эти пожары могут объединиться в один гигантский огневой шторм, уничтожая остатки инфраструктуры.





Разумеется сценарий ядерного конфликта между двумя крупнейшими странами самый невероятный и самый худший. Даже хотя бы с чисто с экономической точки зрения:



Китай и США остаются двумя крупнейшими экономиками мира, которые тесно взаимосвязаны через торговлю, инвестиции и глобальные рынки. Несмотря на политические разногласия, есть логические и экономические причины, почему ни одна из сторон не пойдет на открытый ядерный конфликт.





1. Взаимозависимость экономик

- Масштаб торговли: Китай — крупнейший торговый партнер США. По состоянию на 2023 год, обе страны ежегодно обмениваются товарами и услугами на сотни миллиардов долларов. Ядерный конфликт уничтожит основные торговые цепочки, что глубоко ударит по экономике обеих держав.

- Роль Китая как производителя: США сильно зависят от Китая как основного производителя технологий, электроники, одежды, медицинских товаров и других продуктов. Прекращение этого сотрудничества вызовет дефицит товаров и рост цен в США.

- Роль США как потребителя: США — крупнейший рынок для экспортных товаров Китая. Потеря американских покупателей приведет к экономическому краху Китая, так как значительная часть его ВВП основана на экспорте.

2. Угроза для глобальных корпораций

- Большинство крупных транснациональных корпораций, таких как Apple, Tesla, Walmart и другие, работают в обоих государствах. Эти компании вкладывают триллионы долларов в производство, продажу и развитие глобальных рынков, что делает ядерный конфликт библейским апокалипсисом для мирового капитала.

- Инвестиции Китая в США: Китай активно инвестирует в экономику США, включая недвижимость, государственные облигации и корпоративные активы. Разрушение экономики США обесценит китайские вложения.

Тот самый Apple park – штаб-квартира производителя смартфонов и иных цифровых гаджетов







3. Уничтожение китайско-американской инфраструктуры

- Слабость глобальных цепочек поставок: США и Китай являются крупными узловыми точками глобальной экономики. Любое разрушение этих центров приведет к глобальной рецессии, росту безработицы и экономическому коллапсу в странах-партнерах.

- Порты, фабрики и транспортные маршруты, которые являются основой экспортно-импортной системы, станут недоступными из-за военных действий.

4. Угроза внутренней нестабильности

- В Китае: По мере роста китайской экономики большое значение приобрело качество жизни населения. Уничтожение экономических основ создаст большие социальные потрясения, что может угрожать власти Коммунистической партии.

- В США: Конфликт приведет к массовому краху экономики и углублению внутренних проблем — таких как инфляция, безработица, политическое разделение и рост общественного недоверия к правительству.

5. Уничтожение финансовых систем

- Крах доллара и юаня: Глобальная экономика опирается на доллар как основную валюту. Ядерный конфликт подорвет доверие к доллару, а затем и к юаню. Финансовые системы рухнут, что сделает восстановление практически невозможным.

- Потеря азиатских рынков: Для американских корпораций Китай — крупнейший рынок в Азии. Аналогично, азиатские страны зависят от Китая в производстве и от США в технологиях. Конфликт между двумя сверхдержавами разрушит азиатско-тихоокеанский экономический баланс.

6. Энергетическая и ресурсная зависимость

- Китайская зависимость от нефти и технологий: Китай импортирует большую часть нефти для своей промышленности. В случае конфликтов с США его доступ к нефтяным маршрутам и западным технологиям будет блокирован.

- Зависимость США от редкоземельных металлов: Китай контролирует свыше 70% мирового производства редкоземельных элементов, которые крайне важны для производства электроники, оборонной продукции и инфраструктуры в США.

7. Ущерб для союзников

- Участие потенциальных союзников США (таких как ЕС, Япония и Южная Корея) в экономическом конфликте резко ухудшит ситуации на их внутреннем уровне.

- Китай теряет рынки в Европе и Азии, а союзники США теряют продукцию и инвестиции из Китая.

8. Возможность дипломатического давления

- Китай и США скорее используют экономические санкции, тарифы и дипломатическое давление, чем начнут открыто сражаться. Экономические рычаги позволяют обеим сторонам "сталкиваться на экономическом фронте", сохраняя физическую безопасность.









Итог

Хотя между Китаем и США есть серьезные противоречия в военной, технологической и геополитической сферах, ядерный конфликт приведет к полному уничтожению их экономических систем. Это повлечет за собой глобальный экономический кризис, от которого не выиграет ни одна сторона. Вместо ядерного сражения они, скорее всего, продолжат рассуждать и бороться через конфликты в третьих странах, санкции и развитие своих экономических мощностей. Поэтому свежий ролик хоть и демонстрирует разрушающую мощь деления ядра в атоме урана, никто и никогда в своём уме не атакует ни Белый дом в Вашингтоне, ни Запретный город в Пекине.