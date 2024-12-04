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Madarator
WSJ: Китай вводит ограничения на критически важное сырье для США – галлий, германий и сурьму
Теперь летать в космос, двигать автомобили и выпускать микросхемы государственные и коммерческие предприятия Северной Америки будут исключительно из палок, песка и доброго слова.

   Политические и экономические игры вашингтонской администрации с КНР привели лишь к тому, что Пекин находится на стадии введения ограничений на ключевые сырьевые элементы, очень важные для США. Китай сделал не просто так, а из-за американского санкционного давления на Поднебесную, установив контроль за выпуском микросхем. О том, что Китаю точно есть чем ответить на действия Белого дома, рассказывает свежая публикация The Wall Street Journal.

   Стало известно, что чиновники министерства торговли КНР публично огласили, что довольно просто государственное ведомство может ввести запрет на отправку в Штаты германия, галлия, сурьмы и иных материалов, обладающих свойством сверхтвердости.

   Иностранные корреспонденты объясняют в статье, что германий, сурьма и галлий являются теми самыми минералами, составляющими перечень из 50 позиций, которые в Геологической службе американского правительства названы исключительно как материалы критически важные для государства.

   И действительно, галлий крайне необходим для изготовления полупроводников, германий – для оборонной и космической сферы североамериканского государства. Без сурьмы не обходится изготовление АКБ, используемых в грузовом и легковом автотранспорте.

   Подсветили зарубежные репортёры и процент использования местными коммерческими и государственными структурами редкоземельных металлов и веществ. Так чуть ли не 99% всего галлия в США – импортные поставки; 50% германия – тоже ввозятся извне. И именно китайские компании поставляли данные металлы США. Всё то же самое касается и сурьмы, где 80% отправлялись опять китайскими поставщиками.

   Поэтому санкционный молот и наковальня – инструменты обоюдного урона. Задумывались ли когда-нибудь об этом 82-летний Джо Байден и его команда до сегодняшнего дня, - риторически задались американские журналисты в конце публикации.

#санкции #инопресса #китай и сша #кнр #санкции китая #редкоземельные металлы #редкоземельные элементы #редкоземельные минералы #санкции китая на сша #санкции на сша
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