Теперь есть все предпосылки для более дешёвой нефти.

Китай может превратиться в ту страну, у которой гигантское потребление нефти может остаться в далёком прошлом: во всём виновата возрастающая любовь обычных китайских граждан к экологичным электроавтомобилям. О необычном следствии и утере КНР драйвера роста мировых цен на нефть рассказывается в свежей публикации ИА Reuters.

Как рассказали американские журналисты, бензин и его аналоги, которые неизменно пользовались популярностью в Китае, теперь уже не так интересуют Поднебесную. Поэтому тот многолетний период, когда именно из-за великого потребления Китая сырой нефти нефть дорожала, может закончиться, передают корреспонденты РИА Новостей.

Объяснили почему именно так происходит, эксперты по автомобильной промышленности. По мнению аналитиков, прямо сейчас население Китая – бесспорный флагман в покупке электрокаров. Так только за прошлый год каждое третье авто в КНР – приходило в движение от электродвигателя, работающего от АКБ. А сам китайский рынок стал настоящим лидером в области потребности в электрокарах: 60% новых таких машин покупают в Китае.

Особо подчеркивается, что ни одно государство пока что не может заменить былой китайский спрос на нефть.

Отметим, что из-за масштабного санкционного противостояния текущей вашингтонской администрации, США могут остаться без львиной доли редкоземельных элементов – галлия, сурьмы и иных элементов. Всё из-за желания Джо Байдена подставить под контроль производство микросхем, в которых особенно нуждаются китайские коммерческие и государственные предприятия. В ответ китайское правительство может запретить отправку в Штаты металлов и соединений, активно использующихся в изготовлении космической, оборонной и автомобильной промышленности.