Дональд Трамп в категорической манере потребовал от членов БРИКС отказаться от намерения создать валюту, которая может занять место доллара даже в далекой временной альтернативе.

47-й президент США Дональд Трамп в категорической манере потребовал от членов БРИКС отказаться от намерения создать валюту, которая может занять место доллара даже в далекой временной альтернативе. Если же Россия, Бразилия, Индия и Китай поступят иначе, то их ждёт экономическое давление. Под последним 78-летний политик обозначил 100%-ые пошлины на товары импортируемые на территорию США.

Отметим, что в названный Трампом экономико-политический союз входит КНР – крупнейшая держава-экспортер, занимающая достаточно высокую долю американского рынка. Точно такой, но меньший вклад в американскую экономику вносят Индия и Бразилия.









Тем не менее, у Трампа вряд ли найдётся весомый аргумент, способный своим воздействием помешать вышеперечисленным странам сместить доллар с места главной валюты мира. Тем более у сегодняшнего Вашингтона есть куда не менее значимые проблемы как на внешнеполитическом, так и внутриполитическом направлениях.