Пока это ещё не зелёный переход, но достаточно близко к нему.

Генштаб ВСУ разместил карту полёта дальнобойных дронов-камикадзе и высокоточных ракет российской армии, атаковавших сегодняшним утром украинские энергетические объекты и военные цели на территории украинского государства.

Как рассказали украинские офицеры пресс-службы, был зафиксирован массовый взлёт барражирующих боеприпасов семейства «Герань», отмеченный с воздушных гаваней РФ с территории Краснодарского края, Ростовской и Курской областей, Крыма. С акватории Чёрного моря взяли старт в направлении Украины крылатые боеприпасы ракетного типа, больше известные как «Калибр».





Гриб от дыма после прилёта в Ровно





Украинские мониторинговые каналы зафиксировали полёт Х-101 – авиационных стратегических боеприпасов, носителями которых выступают стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС. Эти дальнобойные ракеты были замечены сначала над украинской Черниговщиной, после чего разделившись и совершив длительные противозенитные маневры, атаковали военные цели и энергетические объекты Украины в киевском и полтавском регионах. Часть Х-101 долетела до Западной Украины. Ближайший от России Харьков атаковали баллистические «Искандеры».









Первые известия о том, что ранним утром 28 ноября ВКС РФ и наземные силы провели массированные пуски ракет и дронов по энергетической и военной инфраструктуре украинского государства, начали поступать в 8 часов по московскому времени. Звуки взрывов раздались в Харькове, Одессе, Луцке и других населённых пунктах Украины. Так же был атакован военный аэродром в Николаеве. Где ранее присутствовали американские истребители F-16.