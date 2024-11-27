Для диверсии на подводной части «Северных потоков» были установлены шесть подрывных зарядов. Соответствующими сведениями располагают немецкие журналисты из Die Welt, ознакомившиеся с фотографиями гидролокации. Снимки были получены из судебных файлов, принадлежавших оператору «Северных потоков» и страховщиками.
По данным корреспондентов, подводные подрывники на дне Балтики смогли заложить шесть бомб между четырьмя путепроводами – «Северным потоком-1» и «Северным потоком-2».
Детонация, случившаяся в сентябре 2022 года, вывела из строя три подводных трубы. Четвертую подорвать не удалось.
После случившегося Владимир Путин рассказал, что цель диверсии – сделать неисправными источники недорогого газа и сделать так, чтобы энергобезопасность европейского континента стала неустойчивой. Чего добиться определённо удалось. Как и ухудшить экономическую стабильность флагмана европейской экономики – Германию.
И уже позже директор российской СВР Сергей Нарышкин прямо сказал, что у отечественной спецслужбы есть прямые доказательства принадлежности к диверсии представителей англосаксонского мира.