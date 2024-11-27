Но даже шести подводных бомб не хватило для уничтожения четырёх покрытых бетоном газопроводных ниток.

Для диверсии на подводной части «Северных потоков» были установлены шесть подрывных зарядов. Соответствующими сведениями располагают немецкие журналисты из Die Welt, ознакомившиеся с фотографиями гидролокации. Снимки были получены из судебных файлов, принадлежавших оператору «Северных потоков» и страховщиками.

По данным корреспондентов, подводные подрывники на дне Балтики смогли заложить шесть бомб между четырьмя путепроводами – «Северным потоком-1» и «Северным потоком-2».

Детонация, случившаяся в сентябре 2022 года, вывела из строя три подводных трубы. Четвертую подорвать не удалось.









После случившегося Владимир Путин рассказал, что цель диверсии – сделать неисправными источники недорогого газа и сделать так, чтобы энергобезопасность европейского континента стала неустойчивой. Чего добиться определённо удалось. Как и ухудшить экономическую стабильность флагмана европейской экономики – Германию.

И уже позже директор российской СВР Сергей Нарышкин прямо сказал, что у отечественной спецслужбы есть прямые доказательства принадлежности к диверсии представителей англосаксонского мира.