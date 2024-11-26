В таком случае навязать "конкурентный бой" российским ВС украинскому Генштабу явно не удастся.

Активная фаза сражений вспыхнула на юго-восточных оконечностях донецкого города Великая Новосёлка, о чем корреспонденты ТАСС узнали от российских военных, задействованных в наступательной операции.

Прямо сейчас по словам источника российских журналистов, передовые отряды штурмовых формирований ВС РФ сблизились с позициями ВСУ в юго-восточной части населённого пункта и начались бои.

Вместе с тем пока одна часть отрядов РФ навязывает встречный бой городской агломерации, другая часть обходит н.п. фланговым броском. Главная цель таких маневров – захват в клещи населённого пункта.









В случае, если ВСУ не удержат Великую Новосёлку до перегруппировки основной части украинских военных и до их отхода на выгодные рубежи обороны вовремя, то всему южному флангу украинской армии на Донбассе грозит стремительное обрушение. В перспективе исход таких событий делает ареной сражений уже западную часть Днепропетровской области Украины и отдалённой потенциальной угрозе уже одному из центров украинского ВПК – густонаселённому городу Днепр.

А тем временем по данным украинских репортёров сетевого ресурса «Страна.ua», ВСУ начали стремительно отступать из важного в тактическом плане поселения Желтое, обнажая фланги обороны уже стратегически важного Покровска.