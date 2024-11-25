Сценарий последующих событий для ВСУ по-прежнему крайне негативный.

Покровск, подготовленный к долговременной обороне строительством капитальных фортификационных сооружений, оказался обойденным с южного направления, что ставит перед украинским командованием ряд трудноразрешимых вопросов из-за своей неожиданности. О том, что российский Генштаб явно играет в свою игру, выполняя цели на передовой в рамках глубоко проработанной военной компании и имея четкий план последующих действий, рассказывается в свежей публикации украинского сетевого ресурса «Страна.ua».

Украинские журналисты обратились ко мнению портала Deep State, тесно связанного с украинской военной разведкой, и пришли к выводу, что прямо сейчас тактический успех способствовал российским штурмовикам, внезапно для ВСУ проникнувших в поселение Желтое, расположенное южнее на 12 километров, чем стратегически важный в экономическом и логистическом смыслах для украинского государства и армии город Покровск.









Не разделяет официального оптимизма украинского Генштаба и командир ВСУ с полевым позывным «Алекс», информирующий, что село Жёлтое более чем на половину контролируется российскими солдатами.





Ситуация в н.п. Желтое под Покровском на утро 25 ноября





По итогу ситуация для ВСУ на покровском операционном направлении стала заметно хуже и близка к крайне отрицательной для Киева развязке.

Как было пояснено, в ноябре ВС России штурмом взяли город Селидово и н.п. Вишневое, что в самой ближайшей перспективе завершит охват по флангам самого Покровска. Если украинское командование не отдаст приказ на отступление, то город попадёт в оперативное окружение с соответствующим итогом.